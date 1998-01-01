Россия устремилась в погоню за Турцией

По данным поисковой системы Tourvisor, среди направлений отдыха в июне с вылетом из Петербурга безусловным лидером является Турция, на которую приходится около 35% всех реализованных турпакетов. При этом туры на отдых в России продолжают количественно расти: сейчас отечественные курорты по объемам продаж уверенно занимают второе место, обойдя такие направления, как Греция, Испания и Тунис, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Статистика этого ресурса, информированного о продажах большей части рыночных игроков, показывает: в городе на Неве Россия как направление отдыха по продажам туров на июнь занимает около 12% рынка, а вслед за ней в первой пятерке расположились Греция (11%), Испания (8%) и Тунис (7%). В Москве лидерство Турции и России еще более явное: в столице на Турцию приходится 36% продаж, на Россию – 13%, а на идущих вслед за ними Испанию, Тунис и Грецию – только 17% (6, 6 и 5% соответственно).

При этом количество заявок на тур в столицах кардинально разное. В Москве, к примеру, в Турцию на июнь уже подано более 2,2 тыс. заявок, а в Россию – свыше 800. В Петербурге картина совсем другая: Турцию забронировали около 700 раз, а Россию – немногим более 230-ти.

При этом поездки в достаточно дорогие страны (Мальдивы, Доминикана, Куба и др.), средний чек по которым явно превышает 100 тыс. рублей, в городе на Неве на июнь бронируют всего в 2-3 десятках заявок, тогда как в первопрестольной их в 3-4 раза больше.

Один из секретов сохраняющейся популярности отдыха в России прост: по статистике, средний чек внутреннего тура примерно вдвое меньше, чем за рубеж. Так, картина среднего чека в Петербурге выглядит так: поездка в Турцию, в среднем, обходится туристам в 93 тыс. рублей, в Тунис и на Кипр – в 78 тыс., в Испанию – в 104 тыс., а в Грецию – в 86 тыс. рублей.

А вот Россия может похвастать гораздо более низким уровнем средних расходов в районе 41,5 тыс. И в первой десятке стран по этому параметру с ней могут соперничать только Абхазия и Грузия, в которых отдых может оказаться еще более дешевым: по данным Tourvisor, в них средний чек на июнь составляет 35 и 40 тыс. рублей соответственно.

Что касается остальных более-менее популярных направлений, то питерскому заказчику тура ОАЭ обходятся в июне в 114 тыс. рублей, Таиланд – в 103 тыс., Мальдивы – 201 тыс., а Доминикана - в 147 тыс. По данным Tourvisor, в Петербурге наиболее дорогим направлением по среднему чеку при бронировании на июнь являются Мальдивы, а в Москве в рейтинге дороговизны лидируют, кроме этого островного направления, в принципе отсутствующие в Питере с прямой перевозкой Мексика и Ямайка.

При этом, по данным ресурса, самым дорогим направлением начала лета в Москве стала …Хорватия: при небольшом числе заявок средний чек тура в страну превысил 885 тыс. рублей.

Что касается распределения операторских сил по рынку, по сведениям того же источника, безусловным лидером и в Петербурге, и в Москве является «Библио-Глобус». На его долю в столице приходится 20% заявок на тур (при среднем чеке в 68 тыс. рублей), а в Петербурге – 27% (при чеке в 70,5 тыс.).

Вслед за ним по объемам заявок на июнь 2019-го в Петербурге идут Pegas Touristik (11%, 82,3 тыс. рублей), Anex Tour (10%, 97,4 тыс.), «Интурист» (9%, 86,8 тыс.) и TUI (8%, 101 тыс.). Кроме них, в первую десятку по уровню реализации в июне входят Anex Tour, Pegas Touristik, Sunmar и TUI: их рыночная доля составляет от 8 до 11%, а средний чек путевки колеблется от 70 до 87 тыс. рублей.

«Спрос на курорты России продолжает расти, поскольку у них, чтобы ни говорили, есть свои преимущества по сравнению с зарубежными, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Маргарита Делицой. – Можно с уверенностью говорить, о том, что в этом сезоне будет два явных лидера – Турция и Россия. Причем, вопреки мнению скептиков, отечественные курорты продолжают набирать популярность: спрос на них в этом году вырос, как минимум, на 15-20%».

Примерно так же оценивает ситуацию и глава компании «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Продажи туров на курорты России демонстрируют уверенный рост – речь может идти о 15-20%, - говорит он. – При этом стабильно пользуются спросом как курорты Краснодарского края (Сочи, Анапа, Геленджик и пр.), так и Крым. Во всяком случае, тон сезону задан вполне оптимистичный».

/TOURBUS.RU