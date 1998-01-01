Горячие новости

Ростуризм за неделю исключил из реестра более 70 туроператоров/ Пострадавшие в ДТП в Италии российские туристы были застрахованы в "Ингосстрахе"/ РЖД запустит услугу проката велосипедов от ж/д вокзалов

Ростуризм за неделю исключил из реестра более 70 туроператоров

Ростуризм с 13 по 20 мая исключил из единого федерального реестра более 70 туроператоров, следует из размещенных на сайте ведомства приказов.

Согласно документам, 13 мая был исключен из реестра 41 туроператор, одна из компаний, ООО "Черное море", сама обратилась с заявлением об остановке туроператорской деятельности. У компании "Тартус-Тур" из сфер деятельности исключены въездной и внутренний туризм, у компании "Ника" – выездной. 16 мая из реестра были исключены еще четыре турфирмы.

В приказ об исключении за 20 мая вошли 27 компаний. Чаще всего причина исключения туроператоров из реестра – непредставление компаниями сведений о финансовом обеспечении на новый срок.

Как рассказали порталу в Ассоциации туроператоров России (АТОР), среди компаний, исключенных 20 мая, — ООО "Джет Вояж", основное юрлицо туроператора "Джет Тревел", который давно работает на рынке, специализируется на горнолыжных программах и хорошо известен турагентствам.

"В самой компании нам сообщили, что вовремя направили в Ростуризм документы о продлении финансового обеспечения на новый срок и они могли затеряться в канцелярии. ведомства. В правовом управлении Ростуризма, в свою очередь, заявили, что не получали соответствующих документов от туроператора", — отметили в ассоциации.

В АТОР напомнили, что даже в случае предоставления необходимых документов исключенные туроператоры могут быть восстановлены не ранее, чем через 10 рабочих дней.

Пострадавшие в ДТП в Италии российские туристы были застрахованы в "Ингосстрахе"

Среди пассажиров автобуса, перевернувшегося на трассе в Италии в среду утром, 19 человек были застрахованы в "Ингосстрахе" по программе страхования туристов, говорится в сообщении компании.

В настоящий момент за медицинской помощью обратились 10 человек из числа застрахованных: шесть — с легкими травмами, четыре были госпитализированы с травмами средней тяжести, их состояние стабильное.

Страховая сумма по договору составляет 40 тыс. евро на человека. Программа покрывает расходы на оказание медпомощи при внезапном заболевании и несчастном случае, а также расходы на транспортировку, эвакуацию и репатриацию застрахованного туриста в пределах установленного лимита ответственности.

Как сообщалось, 22 мая туристический автобус перевернулся на дороге, соединяющей Сиену и Флоренцию. В результате инцидента погибла 41-летняя россиянка, предположительно, туристический гид. Всего пострадали 37 человек. Пятеро туристов остаются в больницах итальянской Сиены.

Итальянская прокуратура завела расследование в отношении 35-летнего водителя.

РЖД запустит услугу проката велосипедов от ж/д вокзалов

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует запустить услугу проката велосипедов от ж/д вокзалов, тестирует два маршрута, сообщил заместитель генерального директора монополии Дмитрий Пегов на брифинге в четверг.

"Мы сейчас пока пробуем, но видим, что услуга востребована, это услуга проката велосипедов от так называемых малых ж/д вокзалов", — сказал он.

"Мы пробуем сейчас два маршрута у вокзалов Царское Село и Зеленогорск на Октябрьской железной дороге", — добавил г-н Пегов.

"Сейчас эту услугу пытаемся также добавить на сеть, где мы видим, что возникают велосипедные туристические маршруты — они очень востребованы. Особенно в выходные дни: приезжают наши пассажиры, смогут как в Москве брать напрокат — и по туристическим местам, памятникам архитектуры, музеям могут спокойно проделать путь на велосипеде, вернуться, сдать велосипед и уехать обратно на электропоезде", — уточнил г-н Пегов.

/TOURBUS.RU