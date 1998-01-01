Туркомпании обвинили в нарушения антимонопольного законодательства

Неожиданными последствиями обернулась сразу для трех предприятий туриндустрии Петербурга публикация в СМИ относительно прогнозов на летний сезон: сразу после ее появления Санкт-Петербургское УФАС России направило им предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

«Санкт-Петербургское УФАС России предостерегает от совершения планируемых действий, направленных на повышение отпускных цен и нерыночное формирование цены на речные пассажирские перевозки в городе на Неве, а также ориентированию товарного рынка на цены указанных компаний», – говорится в информации, опубликованной на сайте УФАС РФ по Петербургу.

Кроме того, предостережение и информация о недопустимости подобных публичных заявлений направлено и в Ассоциацию владельцев пассажирских судов Петербурга.

При этом быструю реакцию антимонопольщиков вызвала, казалось бы, банальная констатация фактов о том, что по объективным причинам в городе на Неве в этом сезоне вырастут цены на водные экскурсии.

В частности, генеральный директор ООО «Премьера Трэвел» Марина Самородская сообщала, что из-за прошлогоднего роста цен на топливо многие компании с трудом пережили сезон 2018 года, и по этой и ряду других причин «желание компаний повысить цены на билеты обоснованно». Причем она указала, что ожидаемое удорожание незначительно по сравнению с повышением стоимости проживания в отелях, билетов в музеи, и других туристических составляющих в высокий сезон.

В свою очередь, руководитель филиала «Интуриста» в Петербурге Александр Мусихин констатировал, что туроператор уже столкнулся с некоторым повышением цен на многие виды услуг.

«Стоимость ориентированного на туристов сервиса растет везде – дорожает размещение в отелях, стоимость билетов в музеи, разные транспортные услуги, - подтвердил он свое мнение и на состоявшейся на следующий день пресс-конференции по поводу начала летнего сезона. – Но увеличение стоимости туристических услуг объяснимо вполне объективными факторами, о которых всем известно».

Однако констатация существующей ситуации, на которую «Премьера Трэвел» или «НТК Интурист», не являющиеся судовладельцами и никак не влияющие на политику формирования цен на экскурсионные водные перевозки, в УФАС РФ по Петербургу неожиданно была воспринята как попытка искусственного повышения стоимости услуг.

При этом Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы предостерегло ООО «Премьера Трэвел», ООО «Невская классика» и филиал ООО «НТК Интурист» от нарушения антимонопольного законодательства в связи с тем, что, по его оценке, в публичных высказываниях представляющих их специалистов усматривались признаки нарушения антимонопольного законодательства, касающегося соглашений между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке.

В частности, «запрещаются согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если такие согласованные действия приводят к установлению или поддержанию цен».

Однако каким образом высказывания представителей компаний-партнеров, действующих в разных сегмента рынка и лишь отражающие ситуацию, могут вести «к установлению и подержанию цен», в предостережении УФАС не сообщается.

/TOURBUS.RU