Профессионалы обсудили, как не растерять туристические достижения ЧМ-2018

Деловое издание «Ведомости» провело вчера в столице III ежегодную конференцию «Туризм в России: развивая успех», которая прошла при поддержке Министерства экономического развития.

Среди вопросов, которые обсуждали в ходе коференции ведущие эксперты - Эффект ЧМ-2018: как получить максимальную выгоду от прошедших соревнований? Какие меры по упрощению визового режима нужно предпринять, чтобы увеличить поток иностранных туристов?Катализатор внутреннего туризма: как увеличить спрос на отдых внутри страны?Привлечение инвестиций в дальнейшее совершенствование гостиничного бизнеса в России и ряд ругих.

Как отмечалось в ходе дискуссии, в минувшем Россия была признана едва ли не лучшим организатором Чемпионата мира по футболу за всю его историю. Общее количество футбольных болельщиков, приехавших в Россию, составило 6,8 млн. чел, среди которых половина — иностранцы, сумма расходов которых за время чемпионата составила около $1,5 млрд. Одиннадцать городов, в которых проходили игры чемпионата, принял

на 40% туристов больше, чем за тот же период предыдущего года.

На долю ЧМ-2018 пришлось от 2 до 20% годового ВРП городов-организаторов.

Создание комфортных условий для получения на въезд в страну через Fan ID с продлением его действия до конца 2018 года, а также улучшение общей инфраструктуры способствовали увеличению иностранного турпотока и помогли создать образ России как привлекательного туристического направления.

О том, как закрепить достигнутые результаты, и шла речь на конференции, которую открыл зам. министра экономического развития РФ Сергей Галкин. «Мы бы хотели, опираясь на уже имеющиеся результаты, постепенно увеличить долю туризма в нашем ВВП с сегодняшних 3, 5% до 6% с постепенным выходом на более высокие показатели, - сказал он. - Другие цели, помимо стабильного роста турпотока на 10-155 в год, это рост инвестиций в туризм — как государственных, так и частных. В итоге мы хотели бы, чтобы Россия вошла в топ-10 мировых туристических направлений».

Федеральная целевая программа развития туризма на 2012-2018 год будет, продолжил г-н Галкин, продолжена и развита через введение нового инструментария, снижение процентной ставки и создание особого налогового режима во входящих в неё регионах, объединив — на основе межведомственного сотрудничества (прежде всего Минэкономики и Ростуризма) - усилия федерального центра, регионов и частных инвесторов. При этом требования к проектам, представляемых регионами, будут ужесточены. Законодательные усилия будут сосредоточены на совершенствовании 132 ФЗ, положения которого пока в основном касаются выездного туризма.

«Я бы хотела позиционировать Ростуризм как ведомство, открытое к сотрудничеству со всеми, центром притяжения для тех, кто заинтересован в развитии туризма в России, и особенно теми, кто готов способствовать улучшению имиджа нашей страны за рубежом», - заявила в свою очередь глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Недавно принятый закон о хостелах существенно сузил туристические возможности некоторых регионов, в первую очередь, Санкт-Петербурга, - отметил между тем зам. председателя комитета по социальной политике Совета Федерации РФ Игорь Фомин. - Но мы уже разработали проект закона о туристическом жилье, который мы надеемся вынести на обсуждение уже осенью нынешнего года».

«Одну из главных своих задач мы видим в облегчении въезда в нашу страну, - отметил председатель комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Госдума РФ Михаил Дегтярёв. - По Fan ID на чемпионат мира въехало около 700 тыс. человек. Электронные визы с самой лучшей стороны зарекомендовали себя на Дальнем Востоке. Уже принят закон о въезде туристов по Fan ID на чемпионат Европы по футболу 2020 года, часть матчей которого пройдёт в Петербурге».

«Москву во время чемпионата мира посетило более 4 млн. туристов из регионов России и более 2, 5 млн — из-за рубежа, которые привезли в бюджет города 14, 8 млрд. рублей. Особенно приятно для нас то, что Москву открыли для себя туристы из Латинской Америки,- рассказала председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева. - Наша задача — поддерживать сложившийся за время чемпионата образ России вообще - и Москвы как её столицы - как исключительно привлекательной в туристическом отношении, гостеприимной и безопасной страны, ибо событийный туризм — это главный генератор турпотока».

Эффект Москва почувствовала прошедшей зимой — по данным г-жи Проничевой, гостиницы высокого сегмента во время зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» были заполнены более, чем на 90%. «Но знают нас по-прежнему мало — из совокупного европейского турпотока в 713 млн. чел. только 15% готовы рассматривать возможность путешествия в Россию, - отметила она, — мы связываем это с исключительно малым, подчас очень курьёзным уровнем и объёмом информации о Москве, о нашей стране и о её событийном календаре».

Впрочем, туристический резерв и России, и Москвы — это не только Европа, но и, например, Южная Корея, из 52 млн. чел. Населения которой активно путешествующими являются 30 млн. Но абсолютное большинство из них знает в России единственный город — Владивосток.

«Нашему региону от чемпионата мира достался не только первоклассный футбольный стадион, но и вполне европейская инфраструктура, - поделился региональным опытом министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак. - Это 1, 52 млн. принятых в прошлом году туристов, 260 коллективных средств размещения общей вместимостью 6, 8 тыс. чел, это платные туристические услуги, оказанные на сумму 8, 1 млрд. руб.».

В развитие этих успехов в 2020 году в самом западном областном центре России откроется морской грузопассажирский терминал на 300 тыс. чел (из них 10 тыс. - пассажиры круизных судов), а год спустя, к 300-летию со дня рождения Иммануила Канта на его родине появится музейный квартал (10 музеев, 10 отелей, 20 ресторанов и кафе) и туристическая тропа протяжённостью 7 км, - сообщил в заключение эксперт.

/TOURBUS.RU