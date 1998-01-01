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23 мая
ЦИФРА НЕДЕЛИ: Турпоток из России в Анталью вырос на 30%

Туроператоры комментируют рост интереса российских туристов к предстоящему летнему сезону на турецкой Ривьере


В начале летнего сезона российский турпоток в Анталью показал 30% прирост в сравнении с показателями прошлого года, отмечает АТОР.  Власти города опубликовали отчет с информацией о числе иностранных прибытий на территорию главного туристического курорта. Согласно статистике, опубликованной аэропортом Антальи за первые 4 месяца 2019 года на курорте было зарегистрировано 2,3 млн иностранных граждан из 178 стран мира. По сравнению с 2018 годом туристический поток на главный курорт Турции вырос на 24%.

 

Добавим, что россияне возглавляют список иностранных туристов, посетивших Анталью с начала текущего года. Отметим, что на данный момент в городе отдохнуло 819, 4 тыс. наших сограждан. Это на 30% больше, чем в прошлом году.

 

Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон» комментируя эту информацию нашему корреспонденту, отметил: «Летняя Турция пользуется хорошим спросом. Это связано с тем, что визовые направления стали проседать, а число рейсов в Европу сокращается. Турция – это направление недешевое, но, несмотря на это 25% наших продаж за 7 дней и менее до заезда туристов. Италию так не продать, да и любое другое визовое направление. Плюс на спрос на отдых в Турции повлияло то что, отдых по России в среднем вырос на 15%. Пока стоп-сейл нет,  на мой взгляд, раньше, чем в конце  августа – начале сентября их ждать и не стоит. Однако на 5-7 июня,  могут возникнуть сложности, потому что закончится рамадан и многие турки сами поедут отдыхать на курорты.

Добавлю, что у нас уже продано 50% мест на сентябрь, это пик сезона. А самый дешевый отдых в Турции доступен до конца мая».

 

Светлана Бешанова, PR-менеджер «Библио Глобус», заявила, со своей стороны: «Спрос на туры в Турцию у  наших туристов почти вдвое превышает прошлогодние показатели. В настоящее время глубина бронирования туров достигает октября 2019 года. Направление очень востребовано у семейных путешественников, в связи с чем средняя продолжительность туров варьируется от 10 до 14 и более ночей. Туристы отдают предпочтение отелям категорий 4*-5* и системе питания «все включено».  Наибольшей популярностью у туристов пользуется регион Сиде».

 

Наконец, Виктория Худаева, PR-менеджер ANEX Tour, отметила, «Турция оставляет за собой лидирующее положение, не смотря на множество других стран и направлений.  В целом объем реализуемого продукта по направлению Турция из Московского региона вырос примерно на 10%. В этом году раньше увеличилась частота вылетов на летнюю сезонность, фактически программы не приостанавливались. Полетная программа на 2019 год:

Москва  —  Анталия (по 8-9 вариантов вылетов в день, ежедневно без учета регулярных  рейсов)

Москва  —  Алания (по 1 рейсу в день, ежедневно, AZUR air)

Москва  —  Бодрум (по 5 рейсов в неделю, AZUR air)

Москва  —  Даламан (по 5 рейсов в неделю, AZUR air)


Продолжительность туров абсолютно разная. Турция безвизовая страна, с большим количеством чартерных программ, поэтому спросом пользуются не только продолжительные туры, но и туры выходного дня».

/TOURBUS.RU 


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