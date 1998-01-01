Новости Высокий спрос на отдых в Абхазии вызвал стоп-сейлы и стал причиной огромных скидок Наши эксперты рассказали о причинах роста популярности направления у россиян

«Летний сезон-2019 для Абхазии выдался удачным», - пишет АТОР. По оценкам туроператорских компаний, уже сейчас можно говорить о росте спроса от 5 до 30%. Одной из основных причин такой популярности направления, по оценкам экспертов, стала доступная ценовая политика объектов размещения и санаториев, а также большие скидки доступные по системе раннего бронирования. В беседе с нашим корреспондентом Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин» рассказал: «Спрос на отдых в Абхазии начинается где-то в конце апреля - начале мая, когда открывается сезон. В нашей компании на майские праздники зафиксирован рост спроса на 10% к показателям 2018 года, лето тоже показало прирост спроса на 10%, поэтому ожидаем, что летний сезон будет хорошим.

Из плюсов отдыха в Абхазии, кроме прекрасной природы, просторных безлюдных пляжей, можно выделить еще и цены. Стоимость проживания начинается от 800 рублей за ночь и доходит до 6 тысяч по принципу «все включено», то есть это направление прекрасно пойдет для отдыха туристов с разным материальным достатком. Отмечу, тенденция на продолжительный отдых постепенно снижается. Пять лет назад туристы отдыхали в среднем 14 дней, сейчас 10-12 дней, но это общемировая тенденция, дошедшая и до нас. Причин много, в том числе и сокращение финансовых затрат на отпуск». Со своей стороны, Сергей Стребков, руководитель департамента внутреннего туризма «Интуриста» считает, что причины роста спроса на Абхазию заключаются в том, что цены на проживание в большинстве отелей остались на уровне прошлого года. В пресс-службе национального туроператора «АЛЕАН» рассказали, что в их компании зафиксирован рост спроса на 20% на отдых в Абхазии по сравнению с показателями 2018 года. Сергей Лившиц, директор департамента России и СНГ туроператора «Русский экспресс» полагает, что, несмотря на активный спрос на отдых в Абхазии, популярностью у туристов пользуются 10-15 отелей, а новые объекты размещения остаются незамеченными. Говоря о том, что может тормозить интерес к направлению у россиян, эксперты назвали высокую стоимость авиабилетов, а также логистические проблемы. К примеру, прохождение абхазской границы занимает много времени. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка