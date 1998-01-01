Новости Туроператоры фиксируют рост спроса на Кипр Наши эксперты прокомментировали последнюю информацию о росте спроса у наших туристов на направление

Пакетные туры на Кипр пользуются повышенным спросом, некоторые отели уже поставили стоп-сейл, сообщает АТОР. Как отмечают эксперты, турпоток на Кипр заметно сократился с основных въездных рынков. Великобритания показала спад на 6,9%, турпоток из Германии сократился на 37%. Всего на Кипре было зарегистрировано 170 тыс. иностранных туристов, что на 11,5% меньше чем в 2018 году. Это первый спад туристического потока на Кипр, зарегистрированный за последние несколько лет. Отметим, что по данным АТОР, только российский рынок показал рост: в марте на Кипре было зарегистрировано 25 тыс. россиян, что на 10,1% больше, чем в марте 2018 года. В 2019 году Россия стала вторым въездным рынком Кипра с долей 14,7% от общего количества иностранных граждан и обошла Грецию с ее 8,2% и Германию с 7%. Светлана Бешанова, PR-менеджер туроператора «Библио Глобус», рассказала нашему корреспонденту: «Кипр для российского туриста стал излюбленным направлением, поскольку может предложить своим гостям все необходимое для великолепного отдыха: прекрасный климат, качественное питание, увлекательные экскурсии, развитые инфраструктуры для отдыха всей семьей с детьми, молодежи и самых взыскательных клиентов. Одним словом на Кипре есть все, что необходимо для отдыха туристам, предпочитающих оптимальное соотношение цена-качество. Спрос у туристов «Библио Глобус» на турпакеты на курорты Кипра сохраняет высокие показатели прошлого года. Глубина продаж достигает октября месяца. Стабильный спрос на турпакеты на Кипр позволяет каждый год расширять линейку предложений и увеличивать количество эксклюзивных отелей. Самыми популярными курортами на Кипре у наших туристов являются Айя-Напа, Пафос, Лимассол и Протарас, замыкает топ-5 — Ларнака. Дефицита отельной базы мы не ожидаем, у нас широкий спектр предложений. Наиболее популярные объекты, которые могут удовлетворить все пожелание клиентов, раньше всего становятся на стоп-сейл, но это скорее тенденция того, что российский турист все чаще предпочитает планировать и бронировать отдых как можно раньше и точно знает, что он от него хочет. Туристы отдают предпочтение турам длительностью от 10 ночей в отелях 4-5*, с питанием HB и All Inclusive. В летнем сезоне 2019 года туроператор планирует не только сохранить высокие показатели прошлого года, но и увеличить их». В пресс-службе «TUI Россия» заявили о росте продаж Кипра по раннему бронированию на 136% по сравнению с 2018 годом. Одной из причин, подстегнувших спрос на Кипр, эксперты называют рост цен на отдых в Турции. Добавим, что, несмотря на то, что в целом цены на отели Кипра остались на уровне прошлого года, некоторые объекты подорожали на 2-5%. /TOURBUS.RU

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