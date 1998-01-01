В Москве прошел российско-китайский форум: «70 лет: точки сопряжения и роста»

В форуме приняли участие порядка 90 российских и более 70 китайских компаний, а представители органов власти России и Китая

16 мая в Москве Российско-Китайским Комитетом дружбы, мира и развития и Русско-Азиатским Союзом промышленников и предпринимателей в рамках мероприятий, приуроченных к 70-летию установления дипломатических отношений с КНР, был проведён форум Российско-Китайский диалог: "70 лет: точки сопряжения и роста".

В числе организаторов, спикеров и экспертов форума присутствовали уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам предпринимателей, председатель Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития Б.Ю.Титов, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе ФС РФ В.В.Жириновский, президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей В.В.Манкевич и другие высокие гости.

Участники форума, которые собрались в конгресс-центре гостиницы «Балчуг», обсудили существующие вопросы российско-китайских деловых отношений, представили новые проекты и наметили перспективные точки сотрудничества. Всего форум посетило более тысячи гостей. Открыл пленарное заседание форума Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов.

«Сейчас уровень отношений России и Китая находится на самом высоком уровне за весь период двусторонних отношений. Мы выступаем единым фронтом по многим международным вопросам. Товарооборот между странами растет, мы преодолели психологическую планку в 100 млрд долларов, но еще лучше, если бы такими же темпами росло и инвестиционное сотрудничество. Оно расширяется, но потенциал его еще далеко не выработан. Мы видим определенные ниши, в которые могли бы приходить китайские инвестиции в Россию, а российские - в Китай», - рассказал Борис Титов.

Пленарное заседание было посвящено теме стратегического направления российско-китайского сотрудничества. Спикеры в своих выступлениях отметили, что усилия президента РФ В.В.Путина и председателя КНР Си Цзиньпина привели к установлению прочных долгосрочных дружественных отношений между Россией и Китаем, следствием чего явился и рост взаимовыгодного политического, военного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а в области экономического сотрудничества взаимный товарооборот в 2018 году составил 108 млрд. долларов США.

Об актуальности мероприятия для китайских компаний рассказал директор Hainan Airlines Чжан Тхе: «Сегодня мы присутствуем на форуме, где выступает множество людей – представителей различных китайских и российских компаний. Для нас важным моментом явилось то, что здесь мы увидели не только наших уже давних друзей, но и новых, заинтересованных в сотрудничестве российских партнеров. Российское направление для компании Hainan Airlines является одним из самых перспективных. Каждый год знаменуется ростом пассажиропотока между нашими странами. Сейчас очевидно, что такая тенденция сохранится и дальше».

В ходе панельной дискуссии собравшиеся обсудили вопросы регионального сотрудничества и возможности для развития торговли и инвестиций. Продолжился форум сессией по вопросам вывода российских товаров на крупнейший мировой рынок сбыта в КНР и тематическими сессиями по инновационным вопросам сопряжения Цифрового Шелкового пути и цифровой экономики и вопросам привлечения китайских инвестиций на российский рынок.

Добавим, что мероприятие проходило на трех площадках, где проводились различные тематические секции. К примеру, секция «Китайские инвестиции в РФ: взгляд китайского бизнеса на российский рынок», «Инновации: сопряжение Цифрового шелкового пути и Цифровой экономики» и «Российско-Китайская торговля: как удвоить торговый оборот до 2024 года».

/TOURBUS.RU