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Число прямых рейсов по летним направлениям из Ростова-на-Дону сокращается

Эксперты рассказали нашему порталу о причинах сокращения летных программ

Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», заявил о том, что чартерная программа в Римини из Ростова-на-Дону будет завершена досрочно в середине июня. Туроператор PAC Group, выступавший заказчиком, отменил рейсы «Уральских авиалиний» с 15 июня до конца летнего сезона.

По словам г-на Мкртчяна, «здесь сыграл свою роль комплекс причин. Сам город беднеет, открыли новый аэропорт Платов с очень дорогим обслуживанием и неудобным расположением.





Аэропорт Ростова-на-Дону потерял пассажиров с севера Краснодарского края и Ставрополя. Учитывая эти факторы, туристам удобнее вылетать из краснодарского аэропорта с нормальными ценами. Не стоит забывать и открытие Крымского моста, которое тоже внесло свою лепту в миграцию пассажиропотока».

Отметим, что туристы, купившие билеты на рейс «Уральских авиалиний» с вылетом из Ростова-на-Дону, полетят из краснодарского аэропорта, куда им обеспечат бесплатный трансфер.

Надежда Найдис, руководитель отдела рекламы и PR Pac Group, рассказала: «Мы планировали выполнять программу до конца сентября на Airbus А320 вместимостью 156 мест. Однако видим перераспределение спроса в пользу перевозки на регулярных рейсах через Москву и Стамбул, а также рост продаж туров с вылетом из Краснодара». Как далее пояснила эксперт, полетная программа из других регионов изменена не будет.

Представители ростовских турагентств рассказывают, что у местных жителей остается все меньше вариантов прямых авиаперелетов, к примеру, летом 2019 года были отменены регулярные рейсы авиакомпании «Россия» в Тель-Авив, плюс в этом году авиакомпания flydubai ушла из Ростова-на-Дону.

/TOURBUS.RU