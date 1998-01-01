Новости Горячие новости 10 россиян пострадали в ходе ДТП в Италии/ Израиль продолжит субсидировать рейсы между Россией и Эйлатом/ ANEX Tour сократил полетную программу в Мексику

10 россиян пострадали в ходе ДТП в Италии «Туристический автобус с 60 пассажирами, 10 из них россияне, попал в ДТП неподалеку от Сиены, которая является одним из крупнейших туристических центров Италии», - сообщает ТАСС со ссылкой на посольство Италии в РФ. Добавим, что, по информации из открытых источников, авария произошла на дороге, соединяющей Сиену с Флоренцией в районе города Монтериджиони. В официальном сообщение посольства Италии в России говорится: «В посольство поступил сигнал от Департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали». Как далее пояснили в пресс-службе, в настоящее время сотрудники диппредставительства проверяют информацию, заявленную итальянской стороной, на место происшествия выехали дипломаты, их основная задача – напрямую связаться с пострадавшими и выяснить все детали происшествия. Израиль продолжит субсидировать рейсы между Россией и Эйлатом Министерство туризма Израиля намерено пролонгировать программу субсидирования рейсов из России в Эйлат на 2019–2020 годы. В рамках этой программы туроператорам и авиакомпаниям, организующим перелеты в новый аэропорт Рамон, будут возмещать за каждого пассажира 60 евро, в будущем сумма компенсации может вырасти до 66 евро за человека. Программа будет действовать с 1 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года, кроме 13-20 октября 2019 года и 8-15 апреля 2020 года. Российское представительство Департамента Министерства туризма Израиля сообщает, что прием заявок на участие в зимней кампании уже открыт и они ждут предложения по организации перевозки в Эйлат, в том числе и от представителей российских регионов. Свои заявки компании могут направить в ведомство вплоть до 15 октября текущего года. ANEX Tour сократил полетную программу в Мексику Пресс-служба туроператора сообщил об оптимизации полетной программы в Мексику. С июня этого года туристов будут отправлять в Мексику 1 раз в 10 дней, а не раз в неделю, как изначально планировалось. Одной из причин такого решения стало снижение спроса на направление. Российские туристы теперь не очень охотно едут на отдых в Мексику из-за обилия водорослей, которые течение приносит к Карибскому побережью с начала мая. Наибольшая концентрация морских растений была зафиксирована на пляжах Пуэрто-Морелосе, Солидаридаде и Тулуме. Отметим, что правительство Мексики ведет активную борьбу с водорослями, оперативно убирает их с пляжей и сдерживает их специальными барьерами. /TOURBUS.RU



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