Новости Въезд в Россию - кто прибавил, а кто сдал? Погранслужба ФСБ России обнародовала данные въезда иностранных граждан в Россию в первом квартале этого года

Согласно данным пограничной службы ФСБ России, которую цитирует АТОР, всего с января по март 2019 года Российскую Федерацию посетили 6,4 млн иностранцев – на 1,6% больше, чем в первом квартале 2018 года. Из них 469,9 тыс. человек указали туризм в качестве цели своего визита. Это на 21,5% больше, чем в 2018 году (386,7 тыс.). Основной въездной поток иностранцев в Россию по-прежнему приходится на страны постсоветского пространства. Так, первые строчки рейтинга в первом квартале 2019 года заняли Украина (1,7 млн, минус 10,4%), Казахстан (870 тыс., +2,5%), Узбекистан (634,7 тыс., +15%), Таджикистан (689,1 тыс., +24,3%). Замыкает ТОП-5 Китай – за три месяца граждане Китая побывали в России 342,1 тыс. раз. Это на 17% больше, чем в аналогичный период 2018 года. В сего в первом квартале 2019 года в Россию приехало 4,7 млн граждан стран постсоветского пространства. Еще одна группа стран, дающих большой общий въездной поток – приграничные государства и страны, где проживает большое количество россиян. Чаще всего граждане этих стран приезжают в Россию с короткими однодневными визитами (в том числе, с целями личного шоппинга или мелкой коммерции) и не являются классическими туристами. К таким странам относят Китай, Финляндию (200 тыс., минус 7%), Польшу (165,3 тыс., минус 5,4%), Эстонию (100 тыс., +8%). По итогам первого квартала 2019 года темпы въездного туристического потока продолжают опережать аналогичный показатель общего въездного потока иностранцев. По итогам трех месяцев Россию с туристическими целями посетили 469,9 т. иностранных граждан, что на 21,5% больше, чем с января по март 2018 года. Напомним, что по итогам 2018 года с туристическими целями нашу страну в прошлом году посетили 4,2 млн туристов – на 10,3% больше, чем в 2017 г. При этом общий въездной поток иностранцев вырос всего на 1,6%. В ТОП-10 стран – основных поставщиков туристов в Россию – попали Китай, Южная Корея, Израиль, Германия, Франция, Италия, Таиланд, Турция, США, Япония. В отличие от рейтинга по итогам 2018 года, в ТОП-10 за период с января по март 2019 года уже не попали Великобритания и Испания. Их места заняли Таиланд и Турция. Впрочем, высокий сезон для российского въездного туризма еще впереди, а значит, в ТОП-10 всё еще могут происходить перестановки. По итогам первых трех месяцев 2019 г. Китай остается лидирующим поставщиком туристов в Россию. По данным погранслужбы ФСБ РФ, с января по март нашу страну с туристическими целями посетили 163,4 тыс. китайцев, что почти на 30% больше, чем в аналогичный период 2018 года. На втором месте – Южная Корея. За три месяца в России побывали 59,2 тыс. граждан этой страны. Турпоток вырос на рекордные 94,6%. Турпоток из Израиля вырос на 20% и составил 24,7 тыс. визитов. Почти столько же (23,3 тыс.) за три месяца приехало в Россию граждан Германии. Это на 3,5% больше, чем в прошлом году. Франция замыкает ТОП-5 основных поставщиков туристов в Россию – 17,6 тыс. и +16% в сравнении с первым кварталом прошлого года. В ТОП-10 основных поставщиков туристов также попали Италия (11,4 тыс., +7,9%), Таиланд (11,2 тыс., +13,3%), Турция (9,9 тыс., минус 4,5%), США (8,9 тыс., +5%), Япония (7,7 тыс., +22,7%). Наиболее значительный спад турпотока в первом квартале 2019 года продемонстрировали Великобритания (7 тыс., минус 25,6%), Испания (3,5 тыс., минус 33,6%), Бразилия (3 тыс., минус 12%). Продолжает снижаться турпоток из Ирана. С января по март 2019 года Россия приняла 2,5 тыс. туристов из этой страны, что на 6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Самый большой рост турпотока в первом квартале этого года отмечается по Китаю (почти +30%), Южной Кореи (почти +95%), Израилю (+20%), Японии (+22,7%), Индии (4,5 т., +40%), Гонконгу (2,7 т., +30,6%). /TOURBUS.RU ТОП-10 стран – основных поставщиков туристов в Россию в январе-марте 2019 г.





Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка