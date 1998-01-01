Новости Два десятилетия АНТОР строит мосты между странами и народами Вчера в Венгерском культурном центре свой 20-летний юбилей торжественно отпраздновала Ассоциация национальных туристических офисов в России (АНТОР)

Свой двадцатилетний юбилей отпраздновала вчера Ассоциация национальных туристических офисов в России (АНТОР). Юбилейная встреча коллег прошла в Венгерском культурном центре. Выбор места встречи был не случаен - в 1999 году одним из основателей ассоциации был Барнабаш Лакатош, который возглавлял тогда российское представительство национального туристического маркетингового объединения «Венгрия-туризм». Вместе с ним учредителями АНТОР стали глава национального туристического офиса Австрии Микаэль Штрассер и директор представительства Департамента туризма и коммерческого маркетинга Дубая в России Сергей Канаев. На вчерашнем вечере присутствовали члены АНТОР, представители Ростуризма, РСТ, АТОР, руководители туристических выставок, профессиональных изданий, партнерских организаций. В качестве хозяина встречи гостей приветствовал полномочный министр, заместитель посла Венгрии Золтан Немет. На юбилей приехали многие прежние руководители офисов по туризму - Ирина Кейко, долгие годы руководившая офисом по туризму Германии, Бируте Ненартавичюте, много лет представлявшая Литву. Как шутливо сказала Ирина Кейко, «Бывших анторщиков не бывает». Напомним, что АНТОР - уникальное объединение в России, которому нет аналогов на рынке. Ведь ассоциация объединяет по сути конкурентов. Но благодаря своему союзу национальные офисы по туризму обмениваются информацией, делятся опытом, проводят совместные мероприятия, лоббируют общие интересы и просто дружат. С самого начала члены Ассоциации посчитали для себя недостаточным заниматься лишь привлечением российских туристов на отдых в свои страны - было решено, что АНТОР может играть более важную роль, способствуя совершенствованию растущего российского рынка, заостряя его внимание на наиболее актуальных и перспективных направлениях развития, внедряя новые формы и технологии работы. АНТОР активно взаимодействует с организаторами ведущих туристических выставок в России, как отстаивая свои корпоративные интересы, так и делясь своим видением по развитию и совершенствованию этих выставок. В числе важных мероприятий, проводимых АНТОР в течение многих лет, workshop по бизнес-туризму АНТОР-MICE (проводится с 2006 г.) и workshop по оздоровительному и медицинскому туризму АНТОР-МЕД (проводится с 2009 г.) Как отметил на юбилее почетный председатель АНТОР Сергей Канаев, «наша задача -построить мост между странами, пожать руку и наладить общение". Не случайно на медали, посвященной 20-ти летию АНТОР выгравирован девиз «Мы строим мосты». В юбилейный год лауреатами премии им Барнабаша Лакатоша стали Алла Беликова Инесса Короткова и Шандор Фабиан, представляющие турофисы Германии, Франции и Венрии, а также издатель Алексей Чесноков Были отмечены дипломами и ряд профессиональных СМИ. В их числе ИД "Турбизнес", тесно сотрудничающий и дружащий с АНТОР на протяжении всех 20 лет работы ассоциации. Подводя итоги встречи, Сергей Канаев, почетный председатель АНТОР, рассказал в беседе с нашим корреспондентом: «Поскольку наша организация носит неофициальный характер, то постоянного списков членов у нас нет. Скажу, что у нас в ассоциации состоит порядка 35 турофисов, из них активно принимают участие в жизни и деятельности АНТОР 20-25. У нас есть два главных ежегодных мероприятия – ANTOR MICE, который проходит на протяжении 14 лет в январе каждого года и ANTOR Med, посвященный вопросам медицинского и оздоровительного туризма. Также мы собираемся один раз в месяц и обсуждаем текущие вопросы, планы. При этом у каждого турофиса есть свои руководители и они выполняют собственные планы. Мы не хотим накладывать какие-то обязательства на наших членов, чтобы они не вносили диссонанс в поставленные перед ними задачи – ведь все мы одновременно - и партнеры и конкуренты, и в этом – уникальность нашего объединения». /TOURBUS.RU

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