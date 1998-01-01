Россия и Финляндия хотят расширить объемы безвизового режима

Действующую в некоторых регионах России программу 72-часового безвизового режима для пассажиров круизных и паромных судов представители турбизнеса соседних стран при поддержке властей РФ и Суоми намерены увеличить в объемах за счет привлечения туристов из третьих стран, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

На одной из недавних встреч с профессионалами Римма Сачунова, заместитель председателя комитета по туризму Ленинградской области, сообщила, что стороны готовы по-максимуму использовать возможности рассчитанного на 200 пассажиров теплохода «Карелия», который в сезон (с мая по октябрь) курсирует по Сайменскому каналу из финской Лаппеенранты в Выборг.

«В настоящее время этим круизом, в рамках которого посетить Россию можно в режиме 72 часов без визы, пользуются, в основном, сами финны, - пояснила она. – Однако наличие в Лаппеенранте международного аэропорта, из которого выполняются рейсы в разные страны Европы, дают возможность использовать этот круиз и их пассажирам».

При этом она подчеркнула, что большой интерес к такой возможности проявляют, к примеру, итальянцы. И понятно почему: прилетев рейсом лоукостера в Лаппеенранту и забронировав круиз на «Карелии», они без визы могут побывать не только в Выборге, но даже в Петербурге - он находится всего в 200 км и организация однодневной экскурсии в город на Неве – не проблема.

Причем этот вариант расширения объемов приема безвизовых туристов в рамках 72 часов может быть реализован уже в этом сезоне.

Есть и планы на перспективу. В частности, генеральный директор оператора морского порта Выборг «Порт Логистик» Ольга Ансберг недавно рассказала о деталях проекта морского туризма «Королевская гавань», который поддержан на уровне губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Речь идет как о появлении паромного сообщения между финской Коткой и Выборгом, так и о приеме в Выборге яхтенных туристов из Финляндии и других стран.

«В настоящее время проект уже вступил в фазу реализации – идет сдача полноценного сайта, а параллельно создается и мобильное приложение, - сообщила Ольга Ансберг. – Уже через год, когда в нашем распоряжении появится причал, мы запустим и проект по оперированию морскими судами».

Идея давняя и состоит в том, чтобы организовать сезонное скоростное регулярное паромное сообщение между российским Выборгом и финской Коткой. Как полагают организаторы, рейс между этими портами может выполняться от двух до четырех раз в день, а объем пассажиропотока в первый год работы линии - составить до 30 тыс. человек. Если учесть, что на скоростном судне добраться из Котки в Выборг, минуя автомобильные «пробки» на границе, можно будет всего за пару часов, проект действительно может вызвать интерес как со стороны финнов, так и россиян. А возможно – и граждан третьих стран.

Во всяком случае, генеральный директор финской туристической компании Lahialuematkat Петер Холст уверен, что маршрут Котка-Выборг может оказаться заметно интереснее, чем круиз из Лаппеенранты в Выборг.

Вероятный успех последнего проекта специалисты связывают и с тем, что экспресс-круиз из Хельсинки в Таллинн на одном из паромов Viking Line пользуется у финнов неизменной популярностью. «Если у них появится возможность без оформления визы бывать в Выборге, затрачивая на это минимум времени, финские туристы ею обязательно воспользуются, - считают многие эксперты. – Причем им будут интересны не только достопримечательности города, но и возможности шопинга, а также получения некоторых услуг: ряд сервисов и товаров в России по качеству не уступают финским, а вот обходятся покупателю значительно дешевле».

/TOURBUS.RU