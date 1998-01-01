В столице обсудят "Цифровой путь авиапутешественника"

Завтра в Москве пройдет 12-я международная конференция Digital Aviation Forum 2019

Завтра в отеле «Ренессанс Москва Монарх Центр» пройдет 12-я международная конференция Digital Aviation Forum 2019. Ведущие IT- и тревел-эксперты России и СНГ обсудят особенности цифровой трансформации отрасли воздушных перевозок.



Digital Aviation Forum – ежегодное событие международного уровня, на котором обсуждается цифровизация авиационного комплекса России и СНГ. В этом году конференция пройдет в новом уникальном формате, повторяющем цифровой путь авиапутешественника: каждая из сессий будет посвящена определенному этапу поездки – от выбора билета до самого путешествия и впечатлений от него.

Участники конференции обсудят сопутствующие каждому этапу технологические решения – digital-тренды и прогнозы, инновации в системах продаж перевозок, вопросы кибербезопасности, цифровизацию путешествия и актуальные тенденции в формировании Passenger Experience.



Такой формат позволит участникам отрасли сформировать более системный взгляд на процесс электронной коммуникации с пассажирами и оценить последние решения в области цифровизации воздушных перевозок, а также обменяться мнениями с лидерами индустрии.



Участие в конференции примут свыше 300 экспертов отрасли, среди которых более 100 представителей авиакомпаний и аэропортов.

Среди компаний-участников - S7 Group, Etihad Airways, Flydubai, Singapore Airlines, «Аэрофлот – Российские Авиалинии», airBaltic, аэропорт Пулково, холдинг «Аэропорты Регионов», аэропорт Домодедово, Amadeus, SITA, PWC, Sabre, Travelport, «Сбербанк», ТКП, «Яндекс. Путешествия».



На площадке конференции будут расположены демозона и аллея стартапов, которые позволят участникам мероприятия в режиме реального времени познакомиться с новейшими digital-решениями и проектами, а также зона нетворкинга.



Своими ожиданиями от конференции и её роли в развитии индустрии поделились гости и партнёры мероприятия.

Дмитрий Краснов, вице-президент SITA в России и СНГ отмечает «Digital Aviation Forum уже давно зарекомендовал себя как одно из ключевых мероприятий для отрасли. Оно объединяет профессионалов своего дела и показывает необходимость развития и внедрения инноваций, а также – даёт участникам возможность делиться опытом, поднимать актуальные вопросы и вместе искать на них ответы. Конференция, которая пройдёт 23 мая, будет уже двенадцатой, и мы рады вновь быть частью форума и оказывать ему спонсорскую поддержку».



Андрей Осинцев, директор «Связной Трэвел» в свою очередь считает: «Рынок авиаперевозок растёт на 5-7% ежегодно, однако этот рост распределяется неравномерно между участниками рынка. Все больше внимания авиакомпании уделяют собственным каналам дистрибуции и развитию программ лояльности, параллельно реализуя возможности подключения по NDC для агентов и instant-booking на метапоисковиках (продажа без редиректа на сайт). Такая ситуация заставляет агентов искать новые точки роста и возможности для развития в основном за счёт совершенствования продукта и использования технологий для персонализации предложений для клиента и улучшения пользовательского взаимодействия с сайтом и мобильными приложениями.

В этом я вижу тренды, и об этом мы будем говорить на предстоящем форуме».Генеральный партнер конференции – компания Amadeus. Генеральный отраслевой партнер – S7 Technics. Спонсоры мероприятия – SITA и АРС «Сирена-Трэвел». Спонсорскую поддержку конференции окажут Sabre и «ДиалогНаука». Официальное коммуникационное агентство – Citigate Dewe Rogerson Moscow.