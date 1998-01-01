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UTair начинает полеты из Уфы в Вену/ Власти Египта заявили об уничтожении боевиков, подозреваемых во взрыве автобуса с туристами/ Российских туристов предупредили об опасности комаров-переносчиков лихорадки во Франции

UTair начинает полеты из Уфы в Вену

Авиакомпания UTair с 3 июня начнет полеты из Уфы в Вену, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Рейс будет выполняться по понедельникам и пятницам, вылет из Уфы запланирован на 9:45 по местному времени, обратно — на 12:05 по местному времени. Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing-737.

Отмечается, что для UTair рейс в Вену станет первым международным рейсом, выполняемым из аэропорта Уфы.

UTair входит в топ-10 крупнейших российских авиакомпаний. В парке перевозчика - 50 магистральных воздушных судов Boeing и 15 региональных ATR-72.

Власти Египта заявили об уничтожении боевиков, подозреваемых во взрыве автобуса с туристами

Египетские спецслужбы заявили о ликвидации 12 боевиков террористической группировки «Хасм», которые подозревались в организации взрыва туристического автобуса в пригороде Каира, сообщает телеканал Al Jazeera.

«Кроме того, в службу национальной безопасности Египта поступила информация о том, что члены группировки, подчиненной исламистской ассоциации «Братья-мусульмане», готовятся к ряду атак и пытаются спровоцировать беспорядки в стране», — пишет портал.

Как отмечает телеканал, организация «Братья-мусульмане» (запрещена в России) отрицает связи с «Хасм» и утверждает, что готова на перемены только мирными способами.

В минувшее воскресенье возле туристического автобуса недалеко от Большого египетского музея и пирамид в пригороде Каира Эль-Гизе произошел взрыв, в результате которого пострадали 17 человек – десять египтян и семь туристов из ЮАР, погибших нет. При этом ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за случившееся.

Российских туристов предупредили об опасности комаров-переносчиков лихорадки во Франции

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия сообщила сегодня об увеличении во Франции численности комаров-переносчиков нескольких лихорадок.

"По имеющейся информации в Роспотребнадзоре, на территории Франции зарегистрировано ухудшение эпидемиологической обстановки, связанной с увеличением численности комаров, которые являются переносчиками лихорадок Зика, денге и чикунгунья", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отмечается, что официальные власти Франции принимают меры по сдерживанию распространения комаров, проводят дезинсекционные мероприятия возле водоемов.

"В связи с тем, что российские граждане активно посещают туристические курорты Франции, в целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний необходимо соблюдать меры предосторожности в целях защиты от укусов насекомых — носить одежду, максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых (репелленты и инсектициды), в помещениях обязательно засетчивать окна и двери", — рекомендует Роспотребнадзор.

Также сообщается, что "по возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия".

/TOURBUS.RU



