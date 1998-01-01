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Туркомпаниям пообещали льготные кредиты

Эксперты обсуждают, могут ли отечественные туроператоры рассчитывать на обещанные государством кредиты по льготной ставке на сумму до 2 млрд руб.

Компании в России, осуществляющие деятельность в сфере туризма, теперь могут претендовать на кредиты по льготной ставке на сумму до 2 млрд руб., - сообщает АТОР.

Льготные условия установлены поправками в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной ставке.

Власти улучшили условия предоставления льготных кредитов малым и средним предприятиям, работающим в приоритетных отраслях, свидетельствуют поправки в соответствующее постановление правительства. Напомним, что в перечень приоритетных отраслей входит, в том числе, туристская деятельность и деятельность в области туристской индустрии в целях развития внутреннего и въездного туризма.

В частности, стоимость кредита может быть снижена на 3,5 п.п., а не на 2 п.п., как ранее. При этом отменена нижняя граница минимальной льготной ставки – ключевая ставка Центробанка России. Таким образом, льготные кредиты могут выдаваться под менее 7,75% годовых.

Максимальный размер льготного кредита на инвестиционные цели для компании, работающей в приоритетной отрасли, расширен до 2 млрд рублей с 1 млрд рублей. Максимальный срок остался прежним – 10 лет.

Опрошенные АТОР туроператоры в сфере внутреннего и въездного туризма положительно оценивают принятые законодательные изменения. Однако бенефициарами поправки станут, скорее всего, не туроператоры и не турагенты, считает учредитель сети отелей «Ателика» Алексей Высоканов.

«Это касается, скорее, компаний, которые будут делать инвестиции в развитие туризма и туристической инфраструктуры: что-то строить (например, отели) или реновировать», – рассуждает эксперт.

Как отметил в свою очередь в интервью нашему порталу Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», «о том, чтобы выдавать льготные кредиты туркомпаниям, говорят уже давно, но реально денег еще никто не получил. На мой взгляд, первыми их смогут получить те, кто развивает внутренний туризм.

Если попросите назвать компании, я выберу «TUI Россия» и «Интурист», это крупные серьезные компании. И все же я не думаю, что льготное кредитование начнется в ближайшее время».

/TOURBUS.RU