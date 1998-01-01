Новости Российский турпоток в Оман вырос в этом году почти в пять раз Эксперты комментируют заметный рост интереса россиян к султанату на фоне облегчения визового режима

Оман в январе-марте 2019 года посетили 6,6 тыс. российских туристов, что в 4,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает туристический офис султаната в России. За весь 2018 год Оман посетили 10,9 тыс. россиян. Власти Омана ожидают, что по итогам 2019 года туристический поток из России в Оман возрастет по меньшей мере в два раза. В сообщении отмечается, что из 6,6 тыс. российских туристов, путешествующих в Оман в 2019 году, 87% въехали по туристической визе, для оформления которой с 2019 года больше не нужен спонсор-резидент Омана, а вся процедура проходит онлайн. Срок оформления электронной визы – от нескольких часов до нескольких дней. По прибытии в Оман распечатанную визу нужно будет предъявить на паспортном контроле. "На рост числа российских туристов во многом повлияли упрощение визового режима и введение электронных виз, открытие представительства Министерства туризма Омана в России, а также открытие ежедневных прямых рейсов между Москвой и Маскатом авиакомпании Oman Air", — говорится в сообщении. В первом квартале больше всего туристов прибыли в Оман из Индии (93,2 тыс. человек), Великобритании (38,3 тыс.), Франции (24,4 тыс.), Германии (23,5 тыс.) и Италии (19,9 тыс.). Отметим также, что в минувшем месяце Oman Air, национальный перевозчик Султаната Оман, и расположенный в Маскате отель Al Bustan Palace, a Ritz-Carlton Hotel, подписали партнерское соглашение, согласно которому транзитные пассажиры первого и бизнес-классов авиакомпании Oman Air смогут бесплатно остановиться в отеле на одну ночь во время пересадки в Маскате. Как отметил ранее в интервью нашему порталу г-н Салем Ади Аль Мамари, генеральный директор Дирекции по продвижению туризма Министерства туризма Султаната Оман, «для нас Россия является одним из ключевых рынков продвижения, обладающих огромным потенциалом. Мы видим интерес к Оману как к туристическому направлению со стороны туристов из России и стран СНГ и расширяем географию представительств Министерства по туризму. Целью работы нового представительства Омана в России должно стать заметное увеличение турпотока, который за первые два месяца 2019 года составил более 4 тыс. человек. Работа представительства будет способствовать боле глубокому взаимодействию с российским туристическим сообществом и общественностью для продвижения туристического потенциала Султаната Оман». «Да, запуск прямого авиасообщения с Оманом стал одной из основной причин повышения спроса на отдых в этой красивейшей стране. По моему мнению, если будет принято решение о введении безвизового режима для россиян на территории государства, как это сделали Эмираты и Катар, то рост будет колоссальным. Сейчас нам по-прежнему приходится запрашивать их заранее», - отметил между тем в интервью нашему порталу Дмитрий Арутюнов, генеральный директор «АРТ Тур». /TOURBUS.RU

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