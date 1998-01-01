Новости Майя Ломидзе рассказала, ждать ли этим летом новых банкротств туроператоров В столице прошла пресс-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России, посвященная итогам майских праздников и прогнозам на лето-2019

В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоялся брифинг исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Туристические итоги майских праздников и прогнозы на лето-2019». Как отметила эксперт, российские авиакомпании на майские праздники выполнили по заказу туроператоров на 34% больше чартерных рейсов, чем за тот же период годом ранее, совершив более 55 тыс. рейсов. Число организованных туристов в майские праздники выросло на 20% по сравнению с прошлым годом. «Рост можно объяснить тем, что майские праздники продавались по акциям раннего бронирования с хорошими скидками», — сказала эксперт. В первой половине мая, по данным АТОР, путешествия по России были наиболее востребованы у туристов, наибольшим спросом пользовались Сочи, Крым и Анапа как наиболее дешевые направления. Затем почти без отрыва идут Турция, а также Кипр, Греция, Испания, Болгария. В десятку вошли Таиланд, Тунис, Хорватия. «При этом Турция вошла в четверку самых дорогих направлений, но, несмотря на это, пользовалась спросом. А самый дешевый отдых предлагался в России от 32 тыс. за двоих с перелетом, это беспрецедентно низкая цена, в прошлом году было дороже», — отметила эксперт. Эксперт подчеркнула, что низкие цены — самый важный фактор того, почему популярен отдых в России. «Значимость этого фактора приобретает особое значение, это критерий номер один сейчас, так как покупательная способность населения не растет: может ли турист на свой бюджет выбрать какой-то тур? В Сочи, Крыму и Анапе работает такое число крупных компаний, что конкуренция приводит к снижению цен. При этом туроператоры заботятся и о качестве, чтобы турист был «неодноразовым», подтягивают отели, питание, экскурсии», — отметила г-жа Ломидзе. «Сейчас наступил период меганизких цен. С 15 мая по 10 июня существенно, до 15-20%, снижены цены по большинству направлений. Это традиционный период горящих туров, так как после майских праздников спрос снижается, а предложения на рынке есть, хотя туроператоры и снижают их объем», — добавила эксперт. Отвечая на вопросы журналистов, Майя Ломидзе выразила уверенность, что в этом сезоне туристам не стоит беспокоиться о возможных банкротствах туроператоров. «Когда были ситуация с «Натали Турс» и другими компаниями, мы говорили, что были косвенные признаки, позволяющие выразить беспокойство по поводу их будущего. Сейчас мы не видим такой симптоматики даже в сегменте среднего и мелкого бизнеса. В середине июня ситуация может быть другой, мы мониторим ее постоянно и сами хотим, чтобы пострадало как можно меньше туристов. Но сейчас не видим ни одной предпосылки для громкого банкротства», — сказала она. Наконец, отвечая на вопрос, связанный с недавней катастрофой в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet-100, Майя Ломидзе отметила, что этот тип самолетов «используется для выполнения чартерных рейсов очень ограниченно, таких самолетов лишь 3%. Но когда формируется полетная программа, самолеты ставятся исходя из технического состояния парка авиакомпании, емкостей и объемов, проданных на данный момент. Если туристы не хотят лететь на этом типе самолета и хотят его поменять, туроператор или агент не может повлиять на выбор самолета. Требовать у них, чтобы был заменен самолет, бессмысленно. Это не часть договора, претензий к туркомпаниям быть не может. Это вопрос к компетенции перевозчика». /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка