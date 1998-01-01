Россиян хотят заинтересовать японской «глубинкой»

В рамках состоявшегося на прошлой неделе в Петербурге, в «Бельмонд Гранд Отель Европа» прошел семинар для специалистов по туризму, на котором им представили сразу несколько «глубинных» префектур Страны восходящего солнца.

Предваряя их презентацию, генеральный консул Японии в Петербурге Ясумаса Иидзима заявил: либерализация визового режима в отношении россиян уже дала свои плоды, поскольку в 2018 году количество граждан РФ, побывавших в Стране восходящего солнца, составило около 95 тыс. человек.

«Ежегодно число обращений за визами с их стороны растет примерно на 30%, - с удовольствием сообщил он. – Однако я уверен, что количество желающих отправиться в Японию россиян может быть гораздо большим, так как им еще только предстоит открыть для себя не только хорошо известные Токио, Осаку или Киото, но и множество других регионов нашей страны».

И первые результаты 2019-го подтверждают: интерес россиян к Японии растет. Так, в первом квартале этого года Япония приняла уже 23,6 тыс. россиян - на 20,8% больше, чем за аналогичный период в 2018-м. А март и вовсе оказался рекордным: число побывавших там россиян увеличилось на 31,2% и составило 11,7 тыс. человек.

Уверенность в поступательном развитии российско-японского туризма выразили и другие участники делового семинара. Так, глава московского представительства JNTO Айри Мотокура заявила, что «общими усилиями мы сможем значительно увеличить взаимные турпотоки», а сотрудница Городского туристско-информационного бюро Петербурга Ольга Чашина сообщила, что в 2018-м в городе побывало немногим более 19 тыс. жителей Японии.

«Они с большим удовольствием знакомились с его многочисленными достопримечательностями и есть полная уверенность в том, что гостей из Страны восходящего солнца у нас станет еще больше», – полагает она. В свою очередь, Айри Мотокура полагает, что «семинар раскроет туристический потенциал регионов, о которых ранее было малоизвестно».

По ее мнению, Окинаву и Хоккайдо россияне знают достаточно неплохо, а вот префектуры Гифу и Ямагата им еще только открыть.

Поможет росту турпотока в обе стороны и открытие в Токио нового зарубежного офиса Visit Petersburg: в рамках семинара представители JATM (Japan air travel marketing) и Городского туристско-информационного бюро Петербурга подписали соглашение, благодаря которому жители Японии смогут получать информацию о Северной столице из первых рук.

Представитель JATM Владимир Быстров заверил: после открытия офиса Visit Petersburg на базе этой компании в Токио можно рассчитывать на увеличение потока туристов с Востока. «Мы готовы сделать все, чтобы потенциальные туристы из Японии еще у себя дома смогли получить максимум полезной информации о том, насколько привлекателен Петербург в самые разные сезоны года», - сказал он.

По всей вероятности, росту потока туристов в обе стороны будет способствовать и наличие прямого перелета между Москвой и Токио, запущенного в начале апреля этого года национальным перевозчиком Страны восходящего солнца JAL.

Кроме того, что рейсы на этом маршруте выполняет суперсовременный лайнер Boeing 787 Dreamliner, сейчас перевозчик предлагает и весьма привлекательный вариант путешествия: при условии приобретения билета на рейс из Москвы в Токио, в столицу РФ из Петербурга можно долететь бесплатно (еще из нескольких десятков городов РФ – по минимальной стоимости), а в «нагрузку» дают еще и 2 бесплатных перелета на рейсах JAL внутри Японии. Как пояснила представитель авиакомпании Маргарита Колобашкина, «эта акция позволяет существенно сэкономить на стоимости билетов и будет действовать около месяца».

Что касается презентации регионов Японии, в этот раз участники семинара смогли «погрузиться» в жизнь префектур Гифу, Окинава, Хоккайдо (Саппоро) и Ямагата (Саката). В частности, представители Японии подробно рассказали об их туристической инфраструктуре и особенностях.

Например, участники семинара с российской стороны с удивлением узнали, что на Окинаве уже сейчас насчитывается около 1,8 тыс. отелей с общим номерным фондом свыше 42 тыс. комнат, а в ближайшие годы там появится еще 40 новых гостиниц на более чем 7,5 тыс. номеров. Что и позволяет префектуре с собственным населением в 1,4 млн человек ежегодно принимать более 10 млн туристов. «Если бы у нас развитие туризма шло подобными темпами, город легко смог бы принимать не менее 15 млн туристов в год», - таков был вывод петербургских специалистов по этому поводу.

/TOURBUS.RU