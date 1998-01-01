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Великобритания с сегодняшнего дня отменяет миграционные карты/ "Турпомощь" сообщила о выплате компенсаций клиентам туроператора "Интрэвел Столешники"/ 85-летний водитель сбил российскую туристку на Кипре

Великобритания с сегодняшнего дня отменяет миграционные карты

Великобритания с 20 мая отменяет бумажные миграционные карты, которые заполняли иностранцы при въезде в страну, сообщает BBC. "Миграционные карты для иностранных гостей Великобритании отменены с понедельника. По мнению властей, это решит проблему растущего числа пассажиров, а также поможет пограничным офицерам сосредоточиться на проверке наиболее опасных с точки зрения нелегальной иммиграции гостей страны", — пишет BBC.

По данным портала, в Великобритании ежегодно выпускалось около 16 млн бумажных миграционных карт. Заполнять их были обязаны иностранные гости страны, в том числе россияне, прибывающие на самолете, поезде или пароме. В карточках нужно было указать различные данные – дату въезда и выезда, место работы, цель визита и другую информацию.

"Миграционные карты использовались в основном в статистических целях. В то же время они были единственным подтверждением того, что прибывающие пассажиры сообщали пограничным офицерам перед въездом в страну. Профсоюзы высказали опасения, что их отмена ослабит иммиграционный контроль", — сообщает BBC.

Отметим, что Великобританию в 2018 году посетили 37,8 млн иностранных туристов.

"Турпомощь" сообщила о выплате компенсаций клиентам туроператора "Интрэвел Столешники"

Ассоциация туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" сообщила о выплатах компенсаций оставшимся без отдыха клиентам туроператора "Интрэвел Столешники", который объявил об остановке деятельности в июле 2018 года.

"На основании сформированного реестра пострадавших туристов по неисполненным обязательствам компании ООО ТК "Интрэвел Столешники" ... принято решение о начале возмещения денежных средств в счет реального ущерба туристам из фонда персональной ответственности туроператора ООО ТК "Интрэвел Столешники", — сообщили в "Турпомощи".

Как уточняет ассоциация, средства фонда в размере 718 тыс. 650 рублей направлены на выплаты пострадавшим туристам.

Туроператор "Интрэвел Столешники" сообщил о прекращении деятельности 20 июля 2018 года. Его клиенты подали 310 заявлений в страховые компании на сумму более 36 млн рублей с целью получить компенсации.

У компании было продано порядка 900 туров до ноября 2018 года. 15 августа она подала заявление в суд о собственном банкротстве.

85-летний водитель сбил российскую туристку на Кипре

Пожилую туристку из России сбил автомобиль в городе Паралимни на Кипре, она доставлена в госпиталь, за рулем машины находился 85-летний водитель, сообщает портал In-Cyprus.

"Россиянка в возрасте 54 лет была доставлена в госпиталь с переломом ноги после того, как ее сбил автомобиль. Инцидент произошел в семь часов вечера в четверг, когда туристка переходила дорогу", — пишет портал.

Как выяснилось позже, за рулем автомобиля находился 85-летний мужчина. Полиция Паралимни ведет расследование происшествия.

/TOURBUS.RU



