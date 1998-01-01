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AZUR air начинает возить китайских туристов в Россию

По словам руководства перевозчика, «авиакомпания начинает развитие нового направления бизнеса"

Авиакомпания AZUR air открывает регулярные рейсы из аэропорта Внуково в город Тайюань (Китай, провинция Шаньси), - сообщили нам в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю по пятницам на воздушном судне Boeing 767-300.

"Полетная программа рассчитана на китайских туристов, желающих посетить Россию. Первые 328 пассажиров прибыли в Москву в субботу, 18 мая", — отметили в авиакомпании, указывая, что до сих пор AZUR air "обеспечивала только выездной туристический поток – перелеты российских граждан на зарубежные курорты по 27 направлениям из 42 регионов".

"Продажи билетов на новом направлении реализуются совместно с китайскими партнерами на туристическом рынке в составе комплексных трэвел-продуктов. Кроме того, продажа мест на данные рейсы открыта на официальном сайте авиакомпании", — добавили в пресс-службе перевозчика.

Как отметил гендиректор AZUR air Юрий Стогний, "авиакомпания начинает развитие нового направления бизнеса". По его словам, развитие в России въездного туризма сегодня является одним из важнейших приоритетов туристической отрасли.

"В последние годы туристический поток из Китая развивается весьма динамично, опережая потоки из других стран, и, по нашему прогнозу, продолжит рост в долгосрочной перспективе. По итогам 2018 года Россию посетили почти 1,7 млн китайских туристов, что на 13,4% больше, чем за 2017 год.

Учитывая растущий интерес к российским туристическим центрам, мы планируем в ближайшей перспективе также начать регулярные полёты в одну из китайских провинций и из аэропорта Пулково", — добавил г-н Стогний.

В компании отметили, что положительное влияние на динамику туристического потока из КНР в Россию оказывает и упрощенный визовый режим для китайских граждан. Согласно межправительственному соглашению, безвизовый въезд на территорию РФ разрешен для организованных туристических групп на срок до 30 дней.

Все подразделения AZUR air, напрямую взаимодействующие с пассажирами, готовы к обслуживанию граждан КНР, сообщают в компании. Функционирует версия официального сайта авиакомпании на китайском языке. В международном аэропорту Внуково созданы комфортные условия для туристов из Китая. В точках общественного питания и торговли аэропорта доступна оплата с помощью системы UnionPay, в кафе и ресторанах есть меню на китайском языке.

Напомним, что AZUR air — крупнейшая чартерная авиакомпания России. Стратегическим партнером перевозчика является туроператор Anex Tour. Также в марте перевозчик объявил о начале сотрудничества с туроператором «TUI Россия».

/TOURBUS.RU