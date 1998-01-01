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20 мая
В Каире – очередной теракт, направленный против иностранных туристов

В результате взрыва, произошедшего рядом с туристическим автобусом в районе Гизы, пострадали 17 человек


По информации СМИ, вчера рядом с туристическим автобусом вблизи музейного комплекса в Египте прогремел взрыв. Взрывное устройство сработало, когда туристический автобус проезжал мимо музея.

Местные СМИ передают, что, по предварительным данным, в результате взрыва в районе Большого Египетского музея пострадали 17 человек — граждане Египта и ЮАР. 

По данным ситуационно-кризисного центра МИД РФ (ДСКЦ), россияне в результате теракта не пострадали. 

Напомним, что в декабре прошлого года в районе Гизы бомба также взорвалась рядом с автобусом, в котором путешествовали  туристы из Вьетнама, двое из которых погибли.

 

Новый взрыв рядом с туристическим автобусом в Каире может отсрочить возобновление чартерного авиасообщения с Египтом на несколько месяцев, сообщил между тем  информированный источник, которого цитирует сегодня «Интерфакс».

"Произошедшая в Каире трагедия заставит серьезно переосмыслить требования к туристической безопасности, прежде чем возобновлять перевозки россиян на курорты этой страны воздушным транспортом. Возобновлению турпотока из России должно предшествовать обеспечение безопасности не только в пределах аэропортовых зон, но и по дороге к месту отдыха и обратно", — сказал источник.

 

При этом российская сторона изучит возможности для распространения требований туристической безопасности на автобусные перевозки внутри страны, включая экскурсионные маршруты, а также отели, которые пользуются популярностью среди россиян.

"Эта работа может занять от нескольких месяцев. Соответственно, сроки возобновления чартерного авиасообщения с Египтом могут быть вновь отложены", — сказал источник.

 

Со своей стороны, эксперты АТОР считают, что инцидент со взрывом бомбы в Каире вряд ли повлияет на сроки возвращения российских чартеров на курорты Египта.

«Во-первых, Каир для российских туристов это скорее транзитный пункт, как туристическое направление столица Египта не пользуется популярностью у наших соотечественников. Почти 90% российского турпотока в Египет – это трафик на курорты Красного моря. Конечно, на экскурсии в Гизу туристы ездят, но сказать, что это был популярный продукт в годы массового туризма, также нельзя. Обычно трансфер из Хургады и Шарм-эль-Шейха занимает много часов, с Южного Синая это минимум 8 часов, так что многие туристы и в прежние годы не стремились ехать в жару в Каир, чтобы только посмотреть на пирамиды», – заявил один из экспертов ассоциации.

 

По оценкам участников рынка, в связи с последними событиями в Каире надо дождаться официальной реакции МИД РФ на произошедшее. «Прошлогодний инцидент в Каире с подрывом автобуса с туристами из Вьетнама не привел к ужесточению рекомендаций по посещению Египта. Последнее ЧП в Гизе, к счастью, обошлось без жертв, что позволяет надеяться, что никаких запретов на въезд в Египет также не последует», – говорит источник АТОР.

 Как отметил один из участников рынка, «турпотока в Каир практически нет», так как российских туристов, «как и прежде, в Египте интересует исключительно отдых на побережье Красного моря».

 

Алексан Мкртчян, генеральный директор сети агентств «Розовый слон», полагает, что «теракт в Гизе никак не повлияет на сроки запуска чартеров в Египет. Они могут быть запущены только через полгода, а к этому времени весь негатив от этих событий сгладится".

 

 Напомним, что, как мы сообщали ранее, 16 апреля египетские аэропорты на юге Синайского полуострова вновь  посетили российские инспекторы и эксперты в области авиации с тем, чтобы выяснить, достаточно ли безопасны местные аэродромы. Предыдущая проверка проходила в начале февраля.

Источник  в авиационной отрасли Египта сообщил тогда, что апрельская проверка проходила два дня и российская инспекция была вполне удовлетворена её  результатами. В то же время вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин  заявил в одном из интервью, что чартерные рейсы из России в Хургаду и Шарм-эль-Шейх могут возобновить к октябрю.

/TOURBUS.RU

 


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