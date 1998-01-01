Новости Погранслужба подвела итоги зимних поездок россиян Выездной поток из России вырос в первом квартале этого года на 4%, но темпы его роста замедлились

Как сообщает сегодня АТОР, согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ, в I квартале 2019 года наши соотечественники совершили 8 388 716 поездок в 175 стран и территорий мира, что на 4,08% больше, чем в аналогичный период 2018 года. Ряд популярных зимних направлений продемонстрировал падение. По сравнению с январем-мартом 2018 года, выездной поток из Российской Федерации вырос на 4,08%, но темпы его роста ожидаемо замедлились (в I квартале 2018 года выездной поток из России вырос, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на 11,5%). Из 8 млн 389 тыс. поездок россиян в январе-марте 2019 года 56,6% были совершены в страны постсоветского пространства и приграничные с Россией государства (Китай, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Монголия, Польша). Годом ранее эта доля составляла 58,5%. Прирост выездного потока в приграничные государства и страны СНГ составил всего 1,16% в годовом выражении. Исходя из данных Погранслужбы ФСБ России, выездной турпоток в страны дальнего зарубежья (исключая приграничные государства) в I квартале 2019 года вырос на 8,2% в годовом выражении. Здесь значительную часть поездок составляют именно туристические визиты. Лидером по объему выездного турпотока ожидаемо оказался Таиланд (515 120 поездок в январе-марте). На второе место зимой благодаря наращиванию объемов чартерных программ туроператорами вышла Турция – 360 779 поездок за первые три месяца 2019 года. «Бронзу» взяла Германия с 340 092 поездками из России. В топ-10 по объемам также вошли (по убыванию) ОАЭ (325 549 поездок), Италия (282 105), Вьетнам (197 034), Испания (156 375), Чехия (121 159), Франция (113 837) и Индия (97 887 поездок из РФ). Статистика выезда российских граждан за I квартал 2019 года по топ-30 направлений представлена на рис 1. Все цифры взяты из данных Погранслужбы ФСБ России, кроме Шри-Ланки, Мальдив и Индонезии – здесь показатели приведены по статистике национальных офисов по туризму, т.к. статистика ФСБ России учитывает только посадочные талоны, в то время как большая часть турпотока на эти направления осуществляется с пересадками. Что касается динамики турпотока из России на различных направлениях, то наибольший рост в годовом выражении из стран ведущей тридцатки показала Турция (+47,8% по сравнению с I кварталом 2018 года). Далее из топ-30 двузначные показатели годового прироста продемонстрировали Куба (+43,8%), Бельгия (+25,7%), Шри-Ланка (+24%), Япония (+21,3%), Италия (+20,7%), Венгрия (+18,2%), Индонезия (+16,2%), Великобритания (+13,6%), Кипр (+10,2%) и Доминикана (+10,2%). Из наиболее популярных «зимних» направлений практически нулевой прирост (+0,8%) показал лидер по абсолютным объемам – Таиланд. Вне топ-30 рекордные показатели прироста в I квартале продемонстрировали Словения (+67,7%), Сербия (+52,9%), Мексика (+34%) и Черногория (+30,6% в годовом выражении). Ряд популярных «зимних» туристических (как пляжных, так и экскурсионных или горнолыжных) направлений, тем не менее, показали значительный спад популярности у россиян. Так, в I квартале, по данным Погранслужбы ФСБ России, турпоток из России сократился в Индии (-11,5% в годовом выражении), Объединенных Арабских Эмиратах (-10%). Традиционно популярная зимой у россиян Чехия продемонстрировала падение российского турпотока в январе-марте на 8,1%, а Норвегия – на 6,4%. Востребованное альпийское горнолыжное направление – Австрия – показало падение турпотока из России на 3,9% (другие европейские страны с горнолыжными курортами оказались в плюсе – Италия +20,7% год к году, Швейцария +4,2%, Франция +1,2% и Болгария + 8,7%). Ожидаемо упал, в связи с визовыми проблемами, в январе-марте и турпоток из России в США (-6,6% в годовом выражении). Если взять 12 наиболее популярных направлений, куда зимой россияне направляются за пляжным отдыхом, то совокупный выездной турпоток из России в I квартале 2019 года составил 1 млн 480 тыс. человек. Это всего на 2,13% больше, чем на этих 12 направлениях в I квартале 2018 года (1 млн 449 тыс.). Основное влияние на стагнацию «зимних» пляжных направлений в целом оказали массовые направления: практически не выросший Таиланд, продемонстрировавшие 10-процентное падение ОАЭ и Индия, где количество российских туристов сократилось на 11,5%. Все остальные страны показали прирост, который снивелировал отрицательную динамику некоторых массовых направлений, - сообщает АТОР. /TOURBUS.RU ТОП-15 СТРАН ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ ПО ВЪЕЗДУ РОССИЯН В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2019 г.

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