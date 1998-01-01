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Новости
20 мая
Barcelo Hotel Group приглашает к сотрудничеству

Запущен совместный онлайн-проект гостиничной компании Barceló Hotel Group и издательского дома «Турбизнес»


По адресу www.barcelo-news.org запущен совместный онлайн-проект гостиничной компании Barceló Hotel Group и издательского дома «Турбизнес».

 

Он представляет собой специализированный сайт, где периодически будут публиковаться новости компании и другие материалы о ее деятельности: бонусные программы, интересные события, ближайшие достопримечательности, аналитические статьи, фоторепортажи…     

 

Barceló Hotel Group ведет историю от компании Barceló Hotels & Resorts, основанной семьей Барсело 88 лет назад в городе Пальма-де-Майорка, столице архипелага Балеарских островов.

 

​В группу входят 250 отелей в 25 странах под флагами четырех брендов. Фонд размещения Barceló Hotel Group составляют свыше 30 тыс. номеров. Это одна из крупнейших гостиничных компаний мира. ​В России Barceló Hotel Group представляет отели, расположенные в Латинской Америке и на Карибских островах. 

 

На сайте выложена контактная информация с представителями компании в России.  Barceló Hotel Group приглашает к сотрудничеству!

Заходите!

Наш адрес: www.barcelo-news.org


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