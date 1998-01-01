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20 мая
Barcelo Hotel Group приглашает к сотрудничеству
Запущен совместный онлайн-проект гостиничной компании Barceló Hotel Group и издательского дома «Турбизнес»
По адресу www.barcelo-news.org запущен совместный онлайн-проект гостиничной компании Barceló Hotel Group и издательского дома «Турбизнес».
Он представляет собой специализированный сайт, где периодически будут публиковаться новости компании и другие материалы о ее деятельности: бонусные программы, интересные события, ближайшие достопримечательности, аналитические статьи, фоторепортажи…
Barceló Hotel Group ведет историю от компании Barceló Hotels & Resorts, основанной семьей Барсело 88 лет назад в городе Пальма-де-Майорка, столице архипелага Балеарских островов.
В группу входят 250 отелей в 25 странах под флагами четырех брендов. Фонд размещения Barceló Hotel Group составляют свыше 30 тыс. номеров. Это одна из крупнейших гостиничных компаний мира. В России Barceló Hotel Group представляет отели, расположенные в Латинской Америке и на Карибских островах.
На сайте выложена контактная информация с представителями компании в России. Barceló Hotel Group приглашает к сотрудничеству!
Заходите!
Наш адрес: www.barcelo-news.org
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