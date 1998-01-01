Туристы покидают отели

В ходе состоявшейся на днях в Петербурге встречи профессионалов, посвященной туристическому девелопменту, директор департамента управления активами NAI Becar Ольга Шарыгина на цифрах показала, как альтернативные средства размещения теснят традиционные отели.

«Во многом это обуславливается тем, что на рынок выходят «новые туристы» - люди в возрасте 18-35 лет, которые ищут альтернативные варианты проживания и проведения досуга, - подчеркнула она. – Наши исследования показывают, что до 75% потенциальных клиенто в этой категории оценивают стоимость номеров в гостиницах как «дорого», и отчасти поэтому они ищут другие варианты. Можно говорить о том, что в борьбе за «новых туристов» победит тот, кто сможет полнее и быстрее удовлетворить их запросы».

Приведенные данные вполне подтверждают ее оценку. Так, по итогам прошлого года отели уровня 3-5* снизили уровень загрузки на 5% (с 68% в 2017-м до 63% в 2018-м), тогда как во всех альтернативных средствах размещения она возросла. В частности, по линии Airbnb загрузка объектов возросла на 4% (до 78%), несистемные хостелы оказались загружены на 85% (+5%), а сдаваемые в краткосрочную аренду квартиры увеличили показатель на 2% (до 47%).

«Общерыночная тенденция такова, что количество номеров в гостиницах растет гораздо медленнее, чем число предлагаемых для бронирования альтернативных средств размещения, - констатировала Ольга Шарыгина. – Например, в 2018 году объем номерного фонда в гостиницах вырос всего на 11%, тогда как число единиц размещения на Airbnb – на 103%, а номеров в хостелах – на 17%».

По ее оценке, успешное наступление «альтернативы» на интересы отелей обусловлено не только более выгодным для клиентов ценовым предложением (в частности, сравнимые по уровню комфорта номер в отеле уровня 3* (с завтраком) в 2018-м, в среднем, стоил в Петербурге 3,8 тыс. рублей, тогда как аналогичное размещение через Airbnb – 3,4 тыс.), но и более разнообразным досугом. Гостиницы, в свою очередь, пытаются ответить на вызов появлением гибридных форматов и расширением общих досуговых зон.

Однако пока тенденция очевидна – традиционные гостиницы в борьбе за перспективного клиента от «альтернативы» отстают.

При этом Марианна Нойманн, руководитель питерского DOM Boutique Hotel полагает, что отчасти тенденция объясняется тем, что на уровне города пока так и не научились привлекать тех самых «новых туристов».

«Складывается такое впечатление, что мы подчас слишком серьезны для того, чтобы привлекать каких-то других гостей, - сказала она. – Возможно, нам нужны другие, новые события городского и даже международного уровня, которые были бы способны привлечь в Петербург молодых туристов».

Вместе с тем эксперты уверены: если для российской молодежи главным «тормозом» при привлечении в Петербург является общая стоимость услуг (по экспертной оценке, 3-5 дней пребывания в городе на Неве обходятся туристу, в среднем, в 35 тыс. рублей), для молодежи из-за рубежа им остается виза.

«Пока стоимость и процесс ее получения будут такими, каковы они сейчас, ожидать какого-то всплеска интереса со стороны «новых туристов» из Европы или Америки бессмысленно, - честно признался один из участников дискуссии.

– Они выросли в условиях открытости мира, и сам факт необходимости получения визы для них – барьер, преодолевать который они не хотят.

В результате в Петербург приезжают только те, кто этого действительно очень хочет».

/TOURBUS.RU