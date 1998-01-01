ЦИФРА НЕДЕЛИ: Спрос россиян на острова Индийского океана вырос в этом году на 14, 5%

В общей сложности в первом квартале этого года на экзотических островных направлениях Индийского океана – Мальдивах, Шри-Ланке, Сейшелах и Маврикии – побывали 73.764 туриста из России, что на 14,57% больше, чем годом ранее. Основной вклад в рост российского турпотока внесли Шри-Ланка и Мальдивы, неожиданно хорошо показал себя и Маврикий, - сообщает АТОР.

На первом месте по объемам российского турпотока и по динамике прироста среди экзотических островов Индийского океана в первом квартале 2019 года оказалась Шри-Ланка. Здесь в январе-марте 2019 года побывали 39 187 российских туристов. Это на 23,6% больше, чем в I квартале 2018 года.

При этом в марте количество прибытий россиян существенно выросло: граждан РФ на остров прибыло на 39,8% больше, чем годом ранее. В итоге среди десятки ключевых стран-поставщиков туристов на Шри-Ланку Россия поднялась с 7 на 6 строчку рейтинга.

По данным министерства туризма Мальдивских островов, за период январь-март страну посетили 26 284 туриста из Российской Федерации, что на 7,7% больше, чем в прошлом году. При этом в марте годовой прирост российского турпотока составил 18%, по сравнению с мартом 2018 года.

Общий прирост иностранного турпотока на Мальдивы в первом квартале составил +15%, а Россия оказалась на седьмой позиции в ТОП-10 въездных рынков Мальдивских островов.

На Маврикий, согласно данным статистического бюро этого островного государства, в январе-марте приехали 4 298 туристов из России. Это не только на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года, но и впервые больше, чем российский квартальный турпоток на Сейшельские острова.

При этом в марте 2019 года годовой прирост числа российских туристов на Маврикии был еще выше: +14,7% год к году. Россия, тем не менее, далека даже от 10-го места в первой десятке ключевых туристических въездных рынков острова.

Последнее место – у Сейшел. На Сейшельские острова, согласно данным местного министерства туризма, за первые три месяца 2019 года приехали 3 995российских туриста, что на 8% меньше, чем годом ранее. Падение российского турпотока на Сейшелы продолжается весь 2018 год, однако в начале текущего года темпы этого падения замедлились.

Россия, несмотря на отрицательную динамику, находится на шестой позиции в топ-10 ведущих поставщиков туристов на Сейшелы за указанный период.

Как отметила, комментируя нам эти цифры, Ирина Мишина, пресс-представитель туроператора «Мальдивиана», «В этом году мы ожидаем рост продаж на острова Индийского океана. Это связано с тем, что отели постоянно предлагают различные программы: раннее бронирование, скидки до 50% на проживание, апгрейд номеров, спецпредложения для семейного отдыха. Клиенты, конечно, с удовольствием пользуются этими выгодными предложениями.

Кроме того, в этом сезоне представлен и большой выбор вариантов перелета, Так, у авиакомпании «Аэрофлот» начиная с июня будет пять рейсов на Сейшелы в неделю, что в раза больше по сравнению с летом 2018 года, и ежедневно на борту Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Turkish Airlines , Oman Air и Gulf Air.

Сезон 2018 года, на наш взгляд, мы завершили успешно. Некоторые гарантированные новогодние даты закрывались в последний момент, но в целом по всем показателям прошедший год оказался очень продуктивным».

«Климатические условия позволяют с комфортом отдыхать на Шри-Ланке круглый год, но из-за большого количества более бюджетных альтернативных направлений спрос на турпакеты на Шри-Ланку в летнем сезоне снижается.

В связи с последними трагическими событиями, произошедшими на Шри-Ланке, спрогнозировать спрос на следующий сезон довольно сложно.

В высокий сезон 2018 года спрос на турпакеты по направлению Шри-Ланка у туроператора Библио-Глобус сохранял показатели прошлого года. Среди предпочтений туристов были отели 4*-5*, расположенные на западном побережье острова», - рассказала нам в свою очередь Светлана Бешанова, PR-менеджер компании «Библио Глобус».

/TOURBUS.RU