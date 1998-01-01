Новости Город на Неве хотят сделать «столицей свадеб» В Северной столице прошла презентация нового перспективного туристического проекта «Свадебный Петербург»

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга предпринимает попытку реализовать потенциал города как туристического направления, способного стать привлекательным для организаторов свадебных торжеств. «Наш город вполне способен конкурировать на этом рынке с любыми другими соперниками, - подчеркнул во время прошедшей вчера в Академической Капелле презентации проекта «Свадебный Петербург» глава комитета Евгений Панкевич. – Для нас его реализация важна еще и потому, что таким образом мы можем расширять предложение в нишевом туризме и бороться с сезонностью». А бороться есть за что: по экспертным оценкам, мировой рынок свадебного туризма составляет около $300 млрд, из которых $16 млрд приходится на тех, кто проводит события за границей своих стран. По оценке российских организаторов, по-настоящему авторская свадьба в Петербурге стоит недешево – от миллиона рублей. «Причем в эту сумму не входят дополнительные (экскурсии, проживание и проч.) расходы – речь идет только о проведении торжества и сопутствующих ему услугах, - говорит Наташа Дорогая, генеральный директор event-агентства «НД.Про». – Однако желающие организовать свадьбу в Петербурге есть, и нам очень приятно, что теперь мы находим поддержку на уровне властей города». В свою очередь, заместитель генерального директора по развитию проектов «Городского туристско-информационного бюро» Анна Невинская пояснила: проект «Свадебный Петербург» уже реализуется. «С 1 апреля заработал контактный телефон, позвонив по которому, можно получить консультацию о возможности организации свадьбы в городе на Неве, - констатировал она. – Есть и красочный каталог (в электронном виде его можно скачать на сайте visit-petersburg), в котором подробно рассказано о местах для проведения торжества, возможностях организации банкетов и всего, что может понадобиться для подготовки свадьбы». Интерес к этому направлению туризма действительно существует: по официальным данным, из более чем 50 тыс. заключенных в 2018 году в Петербурге браков свыше 22 тыс. состоялись с участием хотя бы одного иногороднего, а более 8,3 тыс. зарегистрированы с участием «неместных» жениха и невесты. Кроме того, в прошлом году в Петербурге зафиксированы и 549 браков с иностранцами из самых разных государств мира. Причем, по словам Наташи Дорогой, каждая из «иностранных» или «иногородних» свадеб, организуемых агентствами, предполагает участие не менее 10 приезжих гостей, а также большую дополнительную экскурсионную и прочую программу. «В нашей практике, к примеру, была организация свадьбы, в которой в общей сложности приняли участие 430 человек, из которых 112 были иностранцами, - поясняет она. – При этом свадьбы на 60-70 гостей, из которых 20-30 человек приезжают из-за границы – обычное дело». По ее мнению, Петербург, который для многих остается городом-мечтой, идеально (причем в любой сезон) подходит для проведения свадеб, поскольку обладает абсолютно всеми возможностями для этого. «Уверена, что из свадебного Петербурга вполне можно сделать окно в Россию», - заявляет она. Вместе с тем специалисты признают, что «тормозом» процесса до сих пор является тот факт, что официально заключить брак можно только в отделах ЗАГС и ряде специализированных дворцов, а для иностранцев это сопряжено с рядом документальных сложностей. Однако желание культивировать этот «огород» и у организаторов свадеб, и у туристических властей Петербурга есть: по словам Евгения Панкевича, «мы будем всячески поощрять развитие нишевых видов туризма, способных увеличить поток гостей в Петербург и расширить границы сезона». /TOURBUS.RU

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