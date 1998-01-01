Новости «Интурист» организовал для туристов из Франции «Путешествие века» Более 30 туристов преодолевают в эти дни автобусный маршрут в 16300 км от Атлантического побережья Франции до Владивостока

Туроператор «Интурист», входящий в группу компаний Thomas Cook, совместно с французскими компаниями Salaun Holidays и PouchkineTours реализует уникальный туристический маршрут для группы французских туристов – путешествие на автобусе от Атлантического до Тихого Океана, - рассказали нам в пресс-службе старейшей отечественной туркомпании. С 11 мая по 28 июня 2019 года из французского Бреста во Владивосток пролегает туристический маршрут протяженностью 16300 км, разработанный совместно несколькими международными туристическими организациями. Более 30 иностранных туристов проедут на автобусе через всю Европу, посетив Бельгию, Германию, Данию, Швецию и Финляндию, сделают первую остановку на территории России в Санкт-Петербурге, а затем, в течение 43 дней, пересекут всю страну с Запада на Восток, доехав до Владивостока. Особая гордость для старейшего российского туроператора «Интурист» - быть частью такого масштабного проекта. На этой неделе туроператор «Интурист» принимает эстафету российской части маршрута, который пройдет по следующим городам: Санкт-Петербург, Пушкин, Новгород, Москва, Сергиев Посад, Ростов Великий, Ярославль, Суздаль, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Тобольск, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Иркутск, Улан-Уде, Улан-Батор (Монголия), Дархан (Монголия), Чита, Благовещенск, Хабаровск, Уссурийск и Владивосток. Старт данному маршруту был дан в 2013 году, и в 2019 году он проходит уже в пятый раз. Цель этого амбициозного проекта - показать иностранным туристам все многообразие нашей страны за одну поездку и дать возможность насладиться захватывающими пейзажами России. Многочисленные обзорные экскурсии и посещение самых известных достопримечательностей каждого из городов сделают тур познавательным и незабываемым. Напомним, что в этом году туроператор «Интурист» отмечает 90 лет с момента своего создания. Всероссийское акционерное общество по приему иностранных туристов ВАО «Интурист» было основано 12 апреля 1929 года, и сегодня это один из надежнейших и самых известных российских туристических брендов. За свою многолетнюю историю компания обслужила сотни миллионов туристов, как на въездном и внутреннем, так и на выездном направлениях, а ее имя стало именем нарицательным, когда речь заходит об иностранных гостях, посещающих нашу страну. С 2011 года туроператор «Интурист» входит в семью старейшего мирового туристического гиганта Thomas Cook Group, представленного в 16 странах мира. Компания является лидером на рынке въездного туризма, занимает ведущие позиции на внутрироссийских направлениях и входит в топ-5 крупнейших туроператоров на рынке выездного туризма. /TOURBUS.RU

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