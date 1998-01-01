"Уральские авиалинии" отменяют все рейсы из аэропорта Жуковский в Париж и Ниццу

Пресс-служба авиакомпании и наши эксперты комментируют причины и последствия отмены новой программы полетов во Францию из подмосковного аэропорта

"Уральские авиалинии" отменяют все рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Париж и Ниццу с 18 мая, сообщила авиакомпания.

Как пояснили в пресс-службе "Уральских авиалиний", причиной отмены стало то, что российские авиационные власти не смогли договориться с французскими о выполнении рейсов.

Авиакомпания получила допуски на выполнение регулярных полетов из Жуковского в Париж и Ниццу в ноябре 2018 и феврале 2019 соответственно. На основании выданных допусков авиакомпания сформировала расписание и открыла продажу билетов. Однако в апреле авиавласти Франции отказали авиакомпании в полетах, поскольку рассматривают Жуковский как четвертый аэропорт Москвы, а не региональный.

"Уральские авиалинии" не отменили рейсы сразу же, так как рассчитывали на положительное решение переговоров между авиационными властями двух государств", — отметили в пресс-службе.

Прямые рейсы Жуковский-Париж должны были открыться 23 апреля, а Жуковский-Ницца — 1 мая. В связи с невозможностью пересадить пассажиров на рейсы других авиакомпаний в период майских праздников французские авиационные власти приняли решение только на первые две недели выполнения полетов выдать временное разрешение на выполнение рейсов по скорректированному маршруту: Жуковский-Калуга-Париж и Жуковский-Калуга-Ницца.

В пресс-службе напомнили, что похожая ситуация была в марте текущего года с рейсами по маршруту Жуковский-Прага, но там переговоры в итоге успешно завершились, на данный момент налажено прямое авиасообщение.

Как сообщалось, ранее французские авиавласти отказались выдать "Уральским авиалиниям" разрешение на полеты по маршруту Жуковский-Париж, поскольку отнесли аэропорт Жуковский к аэропортам Москвы. Из-за запрета самолет, выполнявший первый рейс по данному маршруту, 28 апреля совершил внеплановую посадку в Калуге.

Как напоминает «Интерфакс», аэропорт Жуковский ранее неоднократно становился предметом конфликта между российскими и зарубежными авиавластями (в том числе Таджикистана и Израиля). Причина — спорный статус подмосковного аэропорта.

Несмотря на близкое расположение к Москве, Россия относит его к региональным аэропортам, что дает право не ограничивать количество перевозчиков на международных рейсах (такое ограничение действует в Шереметьево, Домодедово иВнуков" — в виде требования одинакового количества рейсов для российских и иностранных авиакомпаний). Но за рубежом с этим были не согласны и настаивали на паритетных условиях выполнения рейсов и через "Жуковский".

В пресс-службе "Уральских авиалиний" также сообщили, что пассажиры, которые приобрели авиабилеты, смогут получить возврат денег или перелет альтернативным способом.

Тем, кто купил авиабилеты в Париж, авиакомпания предложила перелет с пересадкой по маршруту Жуковский – Прага – Париж или перелет из Домодедово в Бордо (это будет доступно с 1 июня). Вернуться домой пассажиры смогут аналогичным способом.

Туристы, которые приобрели авиабилеты в Ниццу, смогут вылететь из Домодедово в Монпелье (начиная со 2 июня). Обратный перелет возможен также из Монпелье либо по маршруту Ницца – Прага – Жуковский.

В пресс-службе отметили, что доплат за перелет по альтернативному маршруту с туристов брать не будут. Количество пострадавших пассажиров в компании не назвают.

Комментируя ситуацию, Максим Приставко, генеральный директор туроператора Jet Travel, отметил в интервью нашему порталу: «Франция всегда была очень сложным направлением в плане получения разрешений на перелёты – наверное, это самое сложное направление в Европе. Поэтому мы не удивлены таким решением.

Зная об этих проблемах мы всегда очень настороженно относимся к новым рейсам во Францию. К счастью, наших клиентов на этих рейсах не было».

Представители пресс-службы туроператора PAC Group, со своей стороны заявили: «Да, у нас были туристы на этих рейсах. После их отмены в каждом случае вопрос решается индивидуально, и всех туристов пересаживают на другие рейсы».

/TOURBUS.RU