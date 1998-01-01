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Посольство США в Москве увеличило число принимаемых заявлений на визы/ Герман Греф сообщил, что проект создания новой региональной авиакомпании приостановлен/ Аэропорт Брюсселя сегодня неожиданно прекратил работу из-за забастовки

Посольство США в Москве увеличило число принимаемых заявлений на визы

Посольство США в Москве с 15 мая сможет принимать ежедневно сто дополнительных заявлений на получение неиммиграционных виз.

"С 15 мая 2019 года посольство США в Москве расширило на 100 дополнительных ежедневных мест возможности приема заявлений на получение неиммиграционных виз в случаях, не требующих прохождения личного собеседования в посольстве", — говорится в сообщении посольства в четверг.

В диппредставительстве отметили, что в результате новых возможностей посольство сможет ежегодно обрабатывать на 24 тыс. больше визовых заявлений, а срок ожидания для подачи заявления на повторную выдачу неиммиграционной визы для лиц, которым не требуется прохождение собеседования, будет значительно сокращен.

Подать заявление на визу без прохождения собеседования смогут граждане, проживающие на территории РФ, которые ранее сканировали отпечатки пальцев и у которых предыдущая виза истекла не ранее, чем за 11 месяцев до момента обращения, сообщили в посольстве.

Герман Греф сообщил, что проект создания новой региональной авиакомпании приостановлен

Проект создания региональной авиакомпании, который по поручению правительства прорабатывали Сбербанк и ВТБ, пока приостановлен, заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в Нур-Султане.

"Пока нет должного спроса. Мы все подготовили. Если правительство вернётся к этому, мы будем готовы это обсуждать", — сказал глава Сбербанка. По его словам, проект был представлен Минтрансу, но "пока нет такой острой заинтересованности".

Газета "Ведомости" ранее сообщала, что региональная авиакомпания может быть создана на базе авиакомпании "ЮТэйр".

Аэропорт Брюсселя сегодня неожиданно прекратил работу из-за забастовки

После спонтанно объявленной в четверг забастовки авиадиспетчеров бельгийской службы воздушного контроля Skeyes нарушенное авиасообщение постепенно нормализуется, сообщили "Интерфаксу" в брюссельском международном аэропорту Завентем.

"Бельгийское воздушное пространство снова открыто. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальное обслуживание наших пассажиров", — сказал сотрудник администрации аэропорта.

При этом бельгийские СМИ отмечают, что этот процесс пока проходит на фоне существенных задержек и опозданий многих рейсов, неизбежных после полной остановки воздушного движения.

Как сообщалось, в четверг утром работники Skeyes объявили забастовку без предупреждения от 9:30 местного времени (10:30 мск) до 13:00 (14:00 мск), которая полностью парализовала воздушный трафик. Причиной забастовки стали разногласия между дирекцией и представителями коллектива по вопросу рабочей нагрузки и организации работы службы, структурной нехватки персонала.

По данным газеты La Belgique, по причине забастовки в аэропортах Завентем и Шарлеруа в четверг было отменено около сотни рейсов. У многочисленных рейсов были задержки с вылетом и прибытием.

Согласно данным сайта аэропорта Завентем, в четверг были отменены рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Брюссель SU2168 и из Брюсселя в Москву SU2169.

В числе аннулированных также указан рейс из Москвы в Брюссель бельгийской авиакомпании Brussels Airlines SN2836.

/TOURBUS.RU



