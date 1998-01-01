Новости Испания представила в Москве 15 городов – достояний человечества В резиденции посла Испании в Москве прошла презентация богатейшего исторического и культурного наследия уникальных испанских городов, входящих в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО

13 мая в резиденции посла Испании в Москве представителям турбизнеса и журналистам представили 15 городов Испании – достояний человечества. Посол Испании в РФ Фернандо Вальдеррама подчеркнул, что его страна входит в список государств с наибольшим количеством объектов, охраняемых ЮНЕСКО, уступая по этому показателю только Италии и Китаю. Также гостей приветствовали президент ассоциации городов Испании – достояний человечества мэр города Куэнки Анхель Луис Марискаль и мэр Авилы Луис Ривас Эрнандес. Как было отмечено в ходе презентации, архитектурная, художественная и культурная ценность городов Авила, Алькала-де-Энарес, Баэса, Касерес, Кордова, Куэнка, Ибиса, Мерида, Саламанка, Сан-Кристобаль-де-ла-Лагуна, Сантьяго-де-Компостела, Сеговья, Таррагона, Толедо и Убеда огромна. Мэр Авилы Луис Ривас Эрнандес отметил, что «пятнадцать испанских городов ЮНЕСКО - это открытая книга, в которой представлены все достопримечательности Испании". Интересно, что именно в Aвиле находится самая древняя и лучше других сохранившаяся в Испании крепостная стена. Сам город расположен на высоте 1131 м - это самая высоко расположенная столица испанских провинций. По легенде, город основал Геркулес. В Средние века Авила была резиденцией знаменитой испанской королевской семьи Фердинанда и Изабеллы. Cреди местных святынь - кафедральный собор Св. Сальвадора – первый готический собор Испании и монастырь Санто-Томас, основанный Фердинандом и Изабеллой в 1482 г., где похоронен их единственный сын – принц Хуан. Уникален и город Куэнка, мэр которого также приветствовал собравшихся – считается, что своей красотой он уступает лишь Толедо. Благодаря историческим зданиям, таким как Кафедральный собор c полотнами Эль Греко и знаменитыми «касас кольгадас» («висящими домами»), которые нависают над ущельем реки Уэкар, город Куэнка, как и Авила, в 1985 году был включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На презентации отмечалось, что в пользу посещения испанских исторических городов говорят их неповторимость - это живые города со своеобразным стилем жизни и уникальными возможностями размещения в отелях-дворцах, замках, крепостях, а также старинных домах сети Paradores. Именно здесь есть возможности приобщиться к наиболее аутентичной испанской гастрономии, и туристы не упускают возможности сделать это. "Расходы туристов на посещение ресторанов уже превышают траты на размещение", - отмечали участники презентации. Плюсом посещения исторических городов является их отличная транспортная доступность (на автомобиле или скоростных поездах Renfe), отличное соотношение цены и качества при проживании и посещении ресторанов, а также отсутствие очередей в музеях. Плюс к этому исторические города дают прекрасные возможности для проведения конгрессных, инсентив-мероприятий, а также организации событийных туров и языковых программ. В свою очередь, туроператоры-участники встречи говорили о привлекательности экскурсионного туризма по городам Испании, при этом отмечая, что он носит пока что преимущественно все же индивидуальный характер. И хотя по–прежнему большинство россиян стремится на морские курорты Испании, в последнее время выросли продажи туров по центральной части Испании, в частности, в Мадрид и его окрестности. Активнее спрашивают также Валенсию и Севилью, появился пока что небольшой спрос на Страну басков и Галисию. Отметим, что по итогам 2018 года, согласно данным Национального института статистики Испании, Испанию посетили 1 322 795 гостей из России, почти 90% из них – с туристическими целями. Прирост по сравнению с 2017 годом составил 6,3%. Список самых посещаемых россиянами направлений внутри Испании традиционно возглавляет Каталония. Ее выбрали для отдыха 59,44% человек – более 726 тыс., на втором месте – Валенсийское сообщество (16,19%), на третьем – Мадрид (9,33%). Далее идут Канарские острова (5,28%), Андалусия (3,43%), Балеарские острова (3,19%). И совсем немногие пока что выбирают Страну басков (1,18%), Галисию (0,68%) и Мурсию (0,49%). Напомним также, что медиахолдинг "Турбизнес" в давнем сотрудничестве с Turеspana на протяжении последних 15 лет занимается активным продвижением Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В разные годы были дважды изданы справочники для агентств, а в прошлом году успешно прошла онлайн-академия, посвященная историческим городам Испании - www.spain-academy.ru. /TOURBUS.RU

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