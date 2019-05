Новости Компания Amadeus подтвердила свою приверженность идее трансформации авиационной отрасли Amadeus успешно прошла сертификацию по стандарту IATA ONE Order

Компания Amadeus успешно прошла сертификацию по стандарту IATA ONE Order, подтвердив соответствие требованиям системы Order Management, - сообщили нам в компании. Авиакомпании в настоящий момент находятся в процессе трансформации своего бизнеса, чтобы начать полноценно заниматься розничными продажами. Для достижения этой цели фундаментальную роль играют используемые авиакомпаниями технологии. Компания Amadeus стремится внести свой вклад в техническое развитие своих клиентов из числа авиакомпаний и всей индустрии путешествий. Поэтому Amadeus активно работает для дальнейшего продвижения необходимых технологий и отраслевых стандартов, что в конечном итоге приведет к повышению эффективности и более широким возможностям бизнеса для всех участников. Одним из новейших достижений Amadeus является получение сертификата Order Management (Управление заказами) Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). Этот отраслевой стандарт позволит постепенное введение единой записи заказа вместо используемых на сегодняшний день множественных записейи обеспечит большую простоту и гибкость при переходе отрасли к применению систем, ориентированных на розничные продажи. Amadeus рассматривает ONE Order как вспомогательную инициативу на пути к изменению тенденций потребления в индустрии перевозок. Это даст авиакомпаниям инструмент формирования более гибкого и динамичного предложения, обеспечит индивидуальный подход к обслуживанию пассажиров, бесшовность процесса совершения покупок, движение финансовых средств в реальном времени. Помимо технологических преимуществ, такая трансформация также позволит упростить и усовершенствовать бизнес-процессы, организацию и культуру авиакомпаний. Фабрицио Калькабрини, исполнительный вице-президент Отдела разработки решений для авиакомпаний Amadeus, отметил: «Amadeus стремится стать проводником и опорой авиакомпаний на пути к упрощению и расширению их бизнеса, помогая плавно и постепенно перейти на ведение клиентоориентированных розничных продаж, не нарушая повседневных бизнес-процессов. Amadeus является двигателем трансформации на пути к гармонизации всей отрасли, и ONE Order – часть этого пути. Мы всегда указывали на то, что изменения в отрасли возможны лишь при условии тесного сотрудничества между всеми участниками индустрии перевозок». В 2017 году компания Amadeus в сотрудничестве с авиакомпанией British Airways провела первое испытание концепции ONE Order в производственной среде и поделилась полученными результатами с IATA, чтобы внести свой вклад в развитие стандарта. В 2019 году Amadeus планирует провести второе испытание концепции. Сертификат ONE Order подтверждает приверженность Amadeus программе NDC-X, созданной Amadeus в целях индустриализации стандарта NDC и улучшения бизнес-возможностей всех участников авиационной отрасли. Компания Navitaire, принадлежащая Amadeus, также получила в этом году сертификат ONE Order и стала первым поставщиком решений по учету доходов, авторизованным IATA по новому стандарту. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 По тексту:



Подписка