Costa Cruises представила второй мегалайнер, создаваемый специально для китайского рынка

Водоизмещение Costa Firenze, продажа инагурационных круизов на который уже открыта, составит 135, 5 тыс. тонн, а на его борту смогут разместиться более 5200 пассажиров

Новый круизный лайнер Costa Firenze строится на верфи Fincantieri в Маргере (Италия), чтобы отправиться в Азию в ноябре 2020 года, рассказали нам в ведущей итальянской круизной компании Costa Cruises. Водоизмещение судна составит 135 500 тонн, ана его борту смогут разместиться более 5200 пассажиров.

Costa Firenze, как и спущенная на воду в начале марта Costa Venezia – лайнеры-близнецы и первые корабли Costa, специально спроектированные для рынка Китая.

Дизайн лайнера вдохновлен Флоренцией, этим невероятно романтическим итальянским городом с богатым историческим и культурным наследием.

Перед тем, как отправиться в Гонконг в октябре 2020 года Costa Firenze проведет месяц в Средиземном море, а это значит, что все желающие смогут отправиться в круизы на новом лайнере из Италии, пока лайнер курсирует по Европе. Продажа круизов уже открыта - Costa Firenze совершит пять круизов длительностью от 5 до 7 дней и один 51-дневный иннаугурационный круиз в Китай.

«Инаугурационный круиз Costa Venezia оказался очень успешен, и мы приняли решение оставить Costa Firenzeв Средиземном море на месяц до своего отправления в Азию. Costa Firenze – это часть плана расширения CostaGroup, в рамках которого запланировано создание семи новых судов к 2023 году на общую сумму инвестиций более 6 млрд евро. Следующим кораблем, который мы запустим в октябре 2019 года, станет Costa

Smeralda – наша дань признания всему лучшему, что есть в Италии», – рассказал Нил Паломба, президент компании Costa.

1 октября 2020 года Costa Firenze отправится в свой первый круиз из Триеста в Савону с остановками в портах Бари, Барселоны и Марселя. 8 октября 2020 года корабль покинет Савону, чтобы совершить короткий круиз в Марсель, Барселону и Савону. 12, 19 и 26 октября CostaFirenzeотправится из Савоны в три недельных круиза с остановками в Неаполе (в Чивитавеккье 19 октября), Мессине (в Палермо 19 октября), Валенсии, Барселоне и Марселе.

Финалом станет инаугурационный круиз в Китай: фантастический 51-дневный маршрут начнется в Савоне 2 ноября 2020 года и закончится в Гонконге 22 декабря 2020 года. Из Средиземного моря корабль направится в Дубай, через Суэцкий канал и Красное море с заходом в порты Неаполя, Мессины, Греции, Израиля, Иордании и Омана. Из Дубая в Абу-Даби и далее корабль продолжит путь в Индию, Шри-Ланку, Индонезию и Малайзию.

Заключительная часть круиза пройдет по Дальнему Востоку – Сингапуру, Таиланду, Вьетнаму и, наконец, Китаю. Маршрут также может быть разделен на три отдельных круиза: Савона-Дубай (19 дней), Дубай-Сингапур (20 дней) и Сингапур-Гонконг (14 дней), а их, в свою очередь, тоже можно объединить друг с другом.

Costa Firenze и Costa Veneziaсоздавались специально для круизного рынка Китая, где Costaлидирует с 2006 года. На борту лайнера китайские гости смогут открыть для себя настоящую итальянскую культуру и образ жизни.

«Корабли Costa Venezia и Costa Firenze – это наш долгосрочный вклад в китайский рынок. Costa Cruises подарит китайским гостям аутентичную итальянскую атмосферу и отдых. Запуск этих кораблей должен способствовать развитию китайской круизной индустрии», – отметил Марио Дзанетти, президент Costa Group Asia.