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16 мая
На какие технологии стоит делать ставки российским авиакомпаниям и аэропортам в ближайшем будущем?
До начала Digital Aviation Forum-2019 осталась всего неделя
Современные digital-технологии для гражданской авиации регулярно пополняются новыми предложениями, некоторые it-разработки решают стоящие перед компаниями задачи, а некоторые устаревают еще до того как их удается внедрить. Где же мы находимся?
Саян Доржиев, директор по развитию бизнеса компании Gartner поделится с участниками Digital Aviation Forum взглядом со стороны крупнейшей исследовательской и консалтинговой компании на новейшие digital-решения для аэропортов и авиакомпаний.
По мнению Даниила Козлова, партнера компании Global Venture Alliance, цифровизация в первую очередь, это не о внедрении новых технологий или перевода ряда процессов в цифровой формат, это о кардинальном изменении самой компании.
«Мы находимся в точке где большая часть крупных российских и зарубежных компаний уже осознали необходимость и/или даже запустили процессы цифровизации и работы с инновациями, но при этом в целом в компаниях наблюдается непонимание:
В рамках своего выступления «Digital-тренды и прогнозы» в первой сессии Форума, Даниил подробнее остановится на всех аспектах цифровизации и приведет примерны успешных кейсов цифровой трансформации для различных крупных компаний.
До начала Digital Aviation Forum-2019 осталась всего неделя!
Мероприятие организовано ATO Events при поддержке Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Международной Ассоциации Аэропортов.
Генеральный спонсор: Amadeus IT Group.
Спонсор: SITA, Sirena Travel.
Спонсорская поддержка: Sabre, «Диалог Наука».
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