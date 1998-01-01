На какие технологии стоит делать ставки российским авиакомпаниям и аэропортам в ближайшем будущем?

До начала Digital Aviation Forum-2019 осталась всего неделя

Современные digital-технологии для гражданской авиации регулярно пополняются новыми предложениями, некоторые it-разработки решают стоящие перед компаниями задачи, а некоторые устаревают еще до того как их удается внедрить. Где же мы находимся?

Саян Доржиев, директор по развитию бизнеса компании Gartner поделится с участниками Digital Aviation Forum взглядом со стороны крупнейшей исследовательской и консалтинговой компании на новейшие digital-решения для аэропортов и авиакомпаний.

По мнению Даниила Козлова, партнера компании Global Venture Alliance, цифровизация в первую очередь, это не о внедрении новых технологий или перевода ряда процессов в цифровой формат, это о кардинальном изменении самой компании.

«Мы находимся в точке где большая часть крупных российских и зарубежных компаний уже осознали необходимость и/или даже запустили процессы цифровизации и работы с инновациями, но при этом в целом в компаниях наблюдается непонимание:

инструментов, посредством которых это надо сделать,

структуры, которую для этого надо выстроить,

изменений в культуре компании, которые надо провести», считает Даниил.

В рамках своего выступления «Digital-тренды и прогнозы» в первой сессии Форума, Даниил подробнее остановится на всех аспектах цифровизации и приведет примерны успешных кейсов цифровой трансформации для различных крупных компаний.

До начала Digital Aviation Forum-2019 осталась всего неделя!

Мероприятие организовано ATO Events при поддержке Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и Международной Ассоциации Аэропортов.

Генеральный спонсор: Amadeus IT Group.

Спонсор: SITA, Sirena Travel.

Спонсорская поддержка: Sabre, «Диалог Наука».

digital-aviation.ru