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15 мая
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Центробанк лишил лицензии страховщика 143 туроператоров/ Анна Филатовская назначена директором департамента рекламы и PR холдинга «Русский Экспресс»/ Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные по кори страны Европы
Центробанк лишил лицензии страховщика 143 туроператоров
Сегодня Банк России отозвал лицензии у страховых компаний «Респект» и «Национальная компания Татарстана» (НАСКО). Последняя является фингарантом более 140 туроператоров, - сообщает АТОР.
СК «НАСКО» лишилась лицензий на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, ОСАГО, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) и на осуществление перестрахования.
Лицензии отозваны «в связи с неоднократным нарушением страховой компанией требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности, и применением Банком России в течение одного года по указанным основаниям мер», говорится в документе на сайте ЦБ РФ.
Согласно данным реестра туроператоров, в «НАСКО» застрахованы 143 туроператора. Страховая компания «НАСКО» обеспечила фингарантию, в том числе для компании «Центр туризма «Согласие» – бывшего юрлица туроператора «Натали Турс», ныне работающего под брендом New Travelers.
В Ростуризме сообщают, что застрахованные в «НАСКО» туроператоры должны предоставить в ведомство надлежащее финансовое обеспечение ответственности туроператора до 1 июля 2019 г. Нарушение туроператором указанных требований является основанием для исключения сведений о таком туроператоре из единого федерального реестра туроператоров.
Анна Филатовская назначена директором департамента рекламы и PR холдинга «Русский Экспресс»
В холдинге «Русский Экспресс» - новый директор департамента рекламы и PR. На эту должность назначена Анна Филатовская, специалист с более чем 20-летним стажем работы в туристической отрасли.
Г-жа Филатовская известна рынку по многолетней работе в туроператорской компании ICS Travel Group.
Основной задачей нового топ-менеджера в «Русском Экспрессе» станет обеспечение PR-деятельности холдинга, усиление процесса взаимодействия с внешними партнерами в рамках маркетинговых проектов и поддержание действующей рекламной кампании.
Генеральный директор «Русского Экспресса» Тарас Кобищанов считает новое назначение важным шагом для команды, которая активно развивает сразу несколько инновационных b2b-платформ и выходит на региональные агентские рынки. А потому нуждается в грамотном и профессиональном донесении информации до различных целевых групп.
По его словам, «в компанию пришел не просто специалист, хорошо известный всему туристическому сообществу. Это профессионал с большим и разносторонним опытом – не только в области рекламы, PR и продвижения в туроперейтинге, но и в продажах. На текущем этапе развития холдингу необходимо профессиональное и активное продвижение сервисов и возможностей. Чем и займется новый руководитель. Опыт и знания г-жи Филатовской будут, на мой взгляд, как нельзя кстати в этих условиях».
По информации г-на Кобищанова, Данил Сальников, занимавший в компании должность заместителя директора по рекламе, возглавил департамент IT-маркетинга.
Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные по кори страны Европы
Число заболевших корью растет в Украине, Казахстане, Грузии и других европейских странах, предупреждает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ со ссылкой на Роспотребнадзор.
"В Европе за 4 месяца года зарегистрировано свыше 51 тыс. случаев кори. Рост заболеваемости наблюдается в Украине, Казахстане, Грузии, Северной Македонии, Литве, Боснии и Герцеговине, Болгарии", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, сыпью, общей интоксикацией.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не переболевшим корью туристам прививаться перед поездкой в Европу.
/TOURBUS.RU
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