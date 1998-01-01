Новости Горячие новости Центробанк лишил лицензии страховщика 143 туроператоров/ Анна Филатовская назначена директором департамента рекламы и PR холдинга «Русский Экспресс»/ Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные по кори страны Европы

Центробанк лишил лицензии страховщика 143 туроператоров Сегодня Банк России отозвал лицензии у страховых компаний «Респект» и «Национальная компания Татарстана» (НАСКО). Последняя является фингарантом более 140 туроператоров, - сообщает АТОР. СК «НАСКО» лишилась лицензий на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, ОСАГО, обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта (ОСОПО), обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) и на осуществление перестрахования. Лицензии отозваны «в связи с неоднократным нарушением страховой компанией требований страхового законодательства, за исключением требований в части финансовой устойчивости и платежеспособности, и применением Банком России в течение одного года по указанным основаниям мер», говорится в документе на сайте ЦБ РФ. Согласно данным реестра туроператоров, в «НАСКО» застрахованы 143 туроператора. Страховая компания «НАСКО» обеспечила фингарантию, в том числе для компании «Центр туризма «Согласие» – бывшего юрлица туроператора «Натали Турс», ныне работающего под брендом New Travelers. В Ростуризме сообщают, что застрахованные в «НАСКО» туроператоры должны предоставить в ведомство надлежащее финансовое обеспечение ответственности туроператора до 1 июля 2019 г. Нарушение туроператором указанных требований является основанием для исключения сведений о таком туроператоре из единого федерального реестра туроператоров. Анна Филатовская назначена директором департамента рекламы и PR холдинга «Русский Экспресс» В холдинге «Русский Экспресс» - новый директор департамента рекламы и PR. На эту должность назначена Анна Филатовская, специалист с более чем 20-летним стажем работы в туристической отрасли. Г-жа Филатовская известна рынку по многолетней работе в туроператорской компании ICS Travel Group. Основной задачей нового топ-менеджера в «Русском Экспрессе» станет обеспечение PR-деятельности холдинга, усиление процесса взаимодействия с внешними партнерами в рамках маркетинговых проектов и поддержание действующей рекламной кампании. Генеральный директор «Русского Экспресса» Тарас Кобищанов считает новое назначение важным шагом для команды, которая активно развивает сразу несколько инновационных b2b-платформ и выходит на региональные агентские рынки. А потому нуждается в грамотном и профессиональном донесении информации до различных целевых групп. По его словам, «в компанию пришел не просто специалист, хорошо известный всему туристическому сообществу. Это профессионал с большим и разносторонним опытом – не только в области рекламы, PR и продвижения в туроперейтинге, но и в продажах. На текущем этапе развития холдингу необходимо профессиональное и активное продвижение сервисов и возможностей. Чем и займется новый руководитель. Опыт и знания г-жи Филатовской будут, на мой взгляд, как нельзя кстати в этих условиях». По информации г-на Кобищанова, Данил Сальников, занимавший в компании должность заместителя директора по рекламе, возглавил департамент IT-маркетинга. Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные по кори страны Европы Число заболевших корью растет в Украине, Казахстане, Грузии и других европейских странах, предупреждает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ со ссылкой на Роспотребнадзор. "В Европе за 4 месяца года зарегистрировано свыше 51 тыс. случаев кори. Рост заболеваемости наблюдается в Украине, Казахстане, Грузии, Северной Македонии, Литве, Боснии и Герцеговине, Болгарии", — говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter. Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, сыпью, общей интоксикацией. Ранее Роспотребнадзор рекомендовал не переболевшим корью туристам прививаться перед поездкой в Европу. /TOURBUS.RU

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