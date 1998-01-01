Новости Общественный совет при Ростуризме: туризм должен стать доступным На вчерашнем заседании Общественного совета при Ростуризме был поднят острый вопрос о повышении возможностей путешествий для граждан России

Вчера в Общественной палате России состоялось заседание Общественного совета при Ростуризме. В рамках обсуждения стратегии развития российского туризма до 2020 года был поднят вопрос о повышении возможностей путешествий для граждан России. В год каждый житель страны должен иметь возможность отправиться на отдых не менее трех раз, убеждены представители отрасли. Для повышения конкурентоспособности внутреннего туризма необходимы квалифицированные кадры и лояльность экономики отрасли к финансовым возможностям туристов, - отметили участники заседания. Как подчеркнул Дмитрий Богданов, член Общественного совета при Ростуризме, глава Ассоциации рестораторов и отельеров г. Сочи, платежеспособность некоторых слоев общества повышается, но средний турист не имеет много денег, а цены на авиабилеты продолжают расти. Еще одна проблема - дефицит подготовленных кадров. «Наблюдается низкий уровень профессионализма сотрудников в отделах и департаментах туризма на муниципальном и даже на региональном уровне, - подчеркнул Дмитрий Богданов. - Есть и положительные примеры, например, Татарстан, там есть чему учиться, но в целом уровень подготовки кадров оставляет желать лучшего, а выливается это в снижение турпотока в такие регионы». Эти экономические и кадровые проблемы мешают развитию туризма, убежден представитель Общественного совета при Ростуризме. Есть также вопросы и к качеству туристического продукта и его продвижению. Дмитрий Богданов предложил поставить перед отраслью цель, чтобы каждый гражданин России мог в течение года совершать три туристических поездки. «Сейчас, - привел Дмитрий Богданов данные ВЦИОМ, - 49 процентов граждан вообще никуда не выбирались и говорят о невозможности поездок для себя. Мы должны сделать так, чтобы у каждого гражданина даже в небольших поселках была такая возможность. Например, поездка в санаторий, потом - экскурсионный тур, третья поездка может быть образовательной или деловой». Дмитрий Богданов предложил взять предложение за основу, выпустить дорожную карту, включить эту цель в дальнейшую стратегию развития туризма в стране. «Добиться осуществления этого за год-два нереально, но за 10-15 лет это абсолютно реально», - убежден член Общественного совета при Ростуризме. Член Общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина, заместитель председателя правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира», согласилась с тем, что задача членов Общественного совета при Ростуризме как раз популяризировать туризм, и поддержала доводы Дмитрия Богданова: «Родители стали экономить на детском отдыхе, детский отдых упал. Что касается кадров, то одной из задач надо ставить повышение квалификации кадров». Елена Сутормина предложила организовать встречу с отельерами и рестораторами по этому вопросу. Елена Кривенкова, совладелец компании «Виэль Трэвел Компани», член Общественного совета при Ростуризме, поддержала эту идею: «Местные кадры не понимают стратегию. Бизнес понимает больше, чем чиновники, давайте спросим мнение бизнеса, получим оценку и предложения». Наталья Изюмова, учредитель ООО «МенеджментГрупп» (УК Orchestra Hotels&Resort), заметила, что, действительно, загрузка отелей часто не достигает и 30 процентов. Кредиты, которые бы турист мог взять на отдых, дороги для населения. «Речь идет о популяризации внутреннего российского туризма, стоит задача донести возможности, которые дает туристическая отрасль, до каждого конкретного гражданина, - подчеркнул Андрей Максимов, советник директора фонда Кудрина по развитию гражданских инициатив, председатель экспертного совета Союза российских городов. – Туризм начинается с некоммерческой деятельности: активные граждане проводят свои экскурсии, к ним присоединяется масса слушателей, те или иные места становятся известными и привлекательными, потом туристические фирмы вставляют эти точки в маршрут. Нужно хорошо продвигать интересные места и из туристических ресурсов делать туристические продукты, оборачивать в красивую обертку, показывать гражданам нашей страны». Председатель Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко также поддержал предложение Дмитрия Богданова: «Я предлагаю поддержать и принять идею в целом и потом ее доработать и обнародовать». Члены Общественного совета на голосовании поддержали инициативу Дмитрия Богданова. Предложение будет направлено в Ростуризм и Министерство экономического развития РФ. В заключение заседания члены Общественного совета при Ростуризме выразили желание увидеться с новым руководителем Ростуризма Зариной Догузовой и пригласили главу Ростуризма прийти на заседание совета. /TOURBUS.RU

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