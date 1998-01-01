Новости В Израиле началось «Евровидение» Эксперты оценили рост числа продаж авиабилетов и организованных туров на период проведения популярного песенного конкурса

Первый полуфинал "Евровидения" состоялся вечером во вторник в Выставочном центре Тель-Авива. В итоге представители Австралии, Белоруссии, Греции, Исландии, Кипра, Сан-Марино, Сербии, Словении, Чехии и Эстонии по итогам первого полуфинала прошли в следующий этап. Прямую трансляцию шоу вел телеканал "Россия-1", сообщает «Интерфакс». Представитель России на международном конкурсе "Евровидение" Сергей Лазарев выступит с песней Scream во втором полуфинале, который пройдет 16 мая. Финал конкурса состоится в субботу 18 мая. Между тем количество бронирований авиабилетов из России в Тель-Авив на период с 14 по 18 мая увеличилось на 40% по сравнению с аналогичными датами в прошлом году, сообщил PR-директор сервиса Avissales Янис Дзенис. "Максимальный интерес к конкурсу проявили жители Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Самары, Сочи и Ростова-на-Дону. Именно из этих городов зафиксировано наибольшее число бронирований авиабилетов", — рассказал он. По словам эксперта, также значительно в этом году вырос спрос на авиабилеты в Тель-Авив из Сочи — в три раза, из Уфы и Екатеринбурга — в два раза, из Краснодара — в полтора раза. Из Москвы спрос на билеты увеличился на 10%. По информации ресурса, несмотря на повышенный спрос на авиабилеты из РФ в Израиль в период "Евровидения", по сравнению с прошлым годом они подорожали всего на 2%, а средний чек составил 16455 рублей. При этом выгоднее всего оказалось путешествовать в Тель-Авив из Москвы, Минеральных Вод и Екатеринбурга — в среднем за 15 тыс. рублей. "Израиль — одно из самых популярных и быстрорастущих направлений для отдыха среди россиян. С начала 2019 года продажи авиабилетов выросли на 10% относительно прошлого года. Похожая динамика наблюдается и в отношении спроса на перелёты в Тель-Авив — рост составил 8%", — добавил Янис Дзенис. В то же время, по данным туроператоров, продажи организованных туров в Израиль в период «Евровидения», наоборот, снизились – cообщает «Интерфакс». Как рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), это произошло из-за роста цен на отели. Многие из них на время конкурса вообще прекратили продажи номеров. "Из-за высоких цен в отелях и тотального дефицита мест специальных пакетов на "Евровидение" туроператоры не формировали. Туристы, которые хотели во время поездки в Израиль "захватить" и песенный конкурс, покупали билеты на концерты сами и уже у туроператоров заказывали авиаперелет и наземное обслуживание", — сообщили в АТОР. Между тем вчера стало известно, что посольство США в Иерусалиме призвало американских граждан в Израиле к бдительности и осторожности из-за угрозы терактов и ракетных обстрелов. В американской дипмиссии отметили, что террористические акты могут совпасть по времени с проведением в Тель-Авиве конкурса "Евровидение". "Для проведения атак террористические группировки могут выбрать годовщину со дня открытия посольства США в Иерусалиме, которая совпадает с проведением конкурса "Евровидения" в Тель-Авиве и днем Накбы (который отмечают палестинские арабы 15 мая)", — говорится в сообщении посольства США. В нем указывается, что американские граждане должны "проявлять бдительность и предпринять необходимые шаги и меры безопасности". Отметим, что, по данным Министерства туризма Израиля, за первый квартал 2019 года турпоток в страну из России вырос на 18%, составив почти 90 тыс. прибытий. /TOURBUS.RU

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