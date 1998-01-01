Новости Выездной рынок Северной столицы прибавил за майские праздники 15% Воздушная гавань Петербурга и погранслужбы подвели итоги высокого майского сезона

В майский период высокого сезона (т. е. с 29 апреля по 12 мая 2019 года) петербургский аэропорт Пулково обслужил почти 754 тыс. пассажиров - на 14,9% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Как сообщает пресс-служба воздушной гавани города на Неве, в этот период возможностью улететь на международных воздушных линиях воспользовались почти 308 тыс. пассажиров (на 9,1% больше, чем за те же дни прошлого года), а на внутренних рейсах пассажиропоток вырос сразу на 19,3% (до 446 тыс. человек). При этом наиболее востребованными в аэропорту Петербурга стали как раз те направления, которые в Северной столице часто называют отпускными. В частности, самыми популярными внутри России признаны маршруты в Москву, Сочи и Калининград, а среди зарубежных наиболее востребованными стали Анталья (Турция), Ларнака (Кипр) и Мюнхен (Германия). По оценке Пулково, за весь пиковый период самым загруженным для аэропорта стало 12 мая: в это день воздушная гавань Петербурга приняла и отправила более 60 тыс. человек. По данным Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленинградской области, выросло и количество россиян, отправившихся на отдых по земле. Согласно статистике ведомства, через пункты пропуска через государственную границу в период с 30 апреля по 12 мая проследовали более 900 тыс. человек и свыше 147 тыс. автомобилей. Однако в этом случае рост турпотока не превышает 10%. К тому же целому ряду желающих выехать за рубеж сделать этого не удалось. По данным пограничников, за период майского высокого сезона сухопутную границу РФ по разным причинам не смогли пересечь около четырехсот человек, 250 из которых признаны ее нарушителями. Кроме того, к административной ответственности привлечены пять юридических лиц, а сумма наложенных штрафов превысила 500 тыс. рублей. Как сообщили пограничники, среди нарушителей оказались не только граждане РФ, но и жители Индии, Бангладеш, Афганистана, Судана и некоторых других стран, которые на российско-финляндском участке границы собирались пересечь ее с целью оказаться в Финляндии. Вместе с тем большую часть тех россиян, кому было отказано в выезде, составили должники. А для того чтобы выехать, они предпринимали поистине титанические усилия. В частности, был зафиксирован случай, когда для того, чтобы уехать на отдых, одна из россиянок заплатила в Петербурге 6,5 млн рублей, которые должна была внести в виде штрафа по решению суда. По оценке начальника отдела организации исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) по Петербургу Марины Евдокимовой, всего не могут выехать за границу до тех пор, пока не оплатят долги, более 60 тыс. петербуржцев. «В течение первого квартала 2019 года наше ведомство взыскало с должников около 40 млн рублей, и значительную часть из этих средств перечислили как раз те, кто был ограничен в праве выезда за границу», – пояснила она. В свою очередь, представитель пограничного Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Давиденко еще раз напомнил, что при желании покинуть пределы родины об оплате долгов стоит побеспокоиться заранее: по его словам, средний срок поступления информации об отсутствии у должника долгового «тормоза» составляет 10 дней. «Это время необходимо для того, чтобы информация о снятии запрета на выезд прошла через все инстанции и дошла до конечного исполнителя на границе», - пояснил он. /TOURBUS.RU

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