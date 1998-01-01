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Этим летом «Победа» полетит в Ригу

Туроператоры обсуждают востребованность нового рейса российского лоукостера в столицу Латвии

Лоукостер «Победа" этим летом начнет выполнять регулярные рейсы в Ригу, сообщил представитель авиакомпании.

"Полеты по новому маршруту начнутся 5 июля и будут выполняться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям в течение календарного лета", — сообщили в компании.

С 16 сентября рейс будет ежедневным, добавил собеседник агентства. Он отметил, что Рига станет первым городом Балтии в маршрутной сети "Победы".

Напомним, что "Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 года. Выполняет рейсы на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.

Комментируя перспективы нового рейса, Светлана Кречкина, руководитель отдела маркетинга компании «Ванд Интернешнл», отметила нашему корреспонденту: «Рига очень популярна среди наших клиентов, у нас есть несколько туров по Латвии, обязательно включающих посещение столицы страны. А вот популярность соседней Юрмалы среди наших клиентов в последнее время заметно снизилась.

Я думаю, что новый рейс будет востребован, другой вопрос - какова будет загрузка. Ведь на этом направлении уже есть давно сильный игрок-лоукостер Air Baltic. У них и стыковки с городами Европы хорошие, и сервис получше, чем у «Победы».

«Латвия представлена в портфеле TEZ Tour уже три года и пользуется неизменным спросом у туристов. Наибольший интерес для наших клиентов представляют сити-туры в Ригу, отдых на побережье Балтийского моря в спа-отелях Юрмалы и разнообразные экскурсионные программы.

Латвия — это самое ближнее к России европейское направление, предлагающее туристам различные форматы круглогодичного отдыха по комфортным ценам. Среди других преимуществ — практическое отсутствие для россиян языковых, религиозных и культурных барьеров.

А кроме того, Рига – отличная стартовая площадка для путешествия по всей Европе», - рассказали нам в свою очередь в пресс-службе туроператора TEZ Tour.

Отметим, что в минувшем году, согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ, выезд российских граждан в Латвию с целью туризма вырос на 11%.

/TOURBUS.RU