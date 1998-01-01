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Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за отказ пустить на борт самолета инвалида/ UTair заменит борт на рейсе Москва – Милан после инцидента с неубранными шасси/ Авиакомпания "Россия" сообщила о случаях мошенничества при продажах ее услуг

Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за отказ пустить на борт самолета инвалида

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект, в соответствии с которым незаконный отказ клиентам в доступе к товарам и услугам должен повлечь административное наказание.

По словам председателя комитета Павла Крашенинникова, законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 22 мая.

Появление законопроекта связано с целым рядом историй, когда в кафе отказываются обслуживать инвалидов, в том числе детей-инвалидов, или не пускают на борт самолета человека из-за его состояния здоровья.

Согласно проекту закона, отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом, кроме случаев, установленных законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

В пояснительной записке отмечается, что предлагаемые изменения обусловлены участившимися случаями отказа инвалидам, пожилым гражданам и другим социально уязвимым категориям лиц в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры, в потребительской сфере, сфере отдыха.

Принятие законопроекта позволит привлекать к ответственности продавцов, исполнителей услуг или работ к ответственности за проявления дискриминации социально уязвимых категорий граждан, выразившиеся в отказе им в доступе к товарам (услугам, работам) на равных с другими гражданами условиях, отмечается в пояснительной записке.

UТair заменит борт на рейсе Москва – Милан после инцидента с неубранными шасси

Авиакомпания UТair заменит борт на рейсе Москва – Милан после инцидента с Boeing 737-800, который после вылета из Внуково не смог убрать шасси.

"Согласно правилам, компания меняет самолет. На время ожидания в аэропорту пассажирам предоставят еду и напитки и отправят в Милан ближайшим рейсом", — сообщил "Интерфаксу" представитель авиакомпании. Предполагаемое время отправления рейса он не назвал.

Как сообщалось, после вылета из Внуково у Boeing 737-800 UТair, на борту которого находилось 109 пассажиров, возникли проблемы с шасси. Командир принял решение прекратить полет и вернуться в аэропорт.

Для безопасной посадки самолет некоторое время вырабатывал топливо в зоне ожидания. В 12:36 мск он благополучно приземлился во Внуково, никто не пострадал.

Авиакомпания "Россия" сообщила о случаях мошенничества при продажах ее услуг

Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") сообщила о случаях мошенничества при продажах в интернете ее дополнительных услуг.

"Ряд сторонних интернет-ресурсов, имеющих визуальное сходство с фирменным стилем авиакомпании, но не имеющих к ней никакого отношения, предлагает пассажирам "России" пройти платную онлайн-регистрацию на рейсы, а также забронировать и оплатить дополнительные услуги на борту. Со счетов пассажиров списываются средства, но сами услуги не предоставляются", — говорится в сообщении компании, распространенном во вторник.

Прохождение онлайн-регистрации, а также бронирование и оплата таких услуг возможны только на официальном сайте "России", отмечает компания.

/TOURBUS.RU



