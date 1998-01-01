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14 мая
Поедут ли наши туристы в летнюю Болгарию?
Туроператоры комментируют спрос на летнюю Болгарию на фоне опасений о заметном снижении российского турпотока

Турбизнес Болгарии cообщил  о серьезном спаде турпотока в горнолыжный регион Банско прошедшей зимой. По официальным данным, речь идет о сокращении количества туристов на 17-20%, но, по мнению принимающих компаний, цифры намного больше, - сообщает РСТ.

По оценке Союза туристического бизнеса, больше всего снизилось число гостей из Турции, Великобритании, России и Болгарии.   По мнению представителей турбизнеса, основной причиной спада стали огромные очереди на подъемник. Также местные туроператоры считают, что туризму в стране мешает реклама курортов как самых дешевых направлений и демпинг.

 

Перспективы ближайшего лета тоже не радужные, - отмечает РСТ. Эта тема обсуждалась на встрече в Варне министра туризма страны Николины Ангелковой с местной администрацией и контрольными органами. По сведениям портала «Русская Болгария», министр сообщила о прогнозах сокращения турпотока из Германии и России, предложив вариант решения проблемы: «Мы предприняли ряд мер и внимательно следим за происходящим, пытаясь компенсировать сокращение туристами из других стран».

 

Г-жа Ангелкова сообщила, что ее министерство разрабатывает специальные программы для увеличения чартерных полетов во время туристического сезона. «Говорю не о субсидировании, а о поиске механизма, аналогичного тому, который предлагают Греция, Испания, Кипр и Хорватия. Надеюсь, что в течение месяца доклад международного консультанта, с которым мы работаем, будет готов и предложен для общественного обсуждения.

Это позволит нам привлечь дополнительное количество полетов в аэропорты Варны и Бургаса и расширить сезон», – рассказала г-жа Ангелкова.

 

Она объявила, что этим летом прогнозируется рост количества туристов из Украины на 50%, Великобритании – на 19%, Израиля – на 16%, Франции – на 12%, Чехии и Польши – по 10%. «Надеемся, что этот рост компенсирует сокращение турпотока из Германии и России», – подчеркнула министр туризма.

 

В свою очередь, в ходе беседы с нашим корреспондентом участники рынка отметили, что спрос к направлению можно повысить, если увеличить популярность и узнаваемость бренда страны и сделать маркетинговую стратегию офиса по туризму Болгарии более активной. Сейчас, по мнению представителей отрасли, со стороны министерства не хватает продвижения и рекламы направления,  а также совместных акций с турбизнесом.  

 

По словам представителя пресс-службы «Интуриста», «полетная программа в Болгарию у туроператора «Интурист» начинается с 30 мая. На данный момент показатели по бронированиям у нас хорошие, активно бронируется лето. Наши специалисты также разработали новые экскурсионные маршруты по Софии и окрестностям».

 

Лариса Аханова, руководитель пресс-службы туроператора «TUI Россия и СНГ», отметила в беседе с нами:  «Болгария – это синоним стабильного спроса прежде всего со стороны семейных туристов. В этом сезоне мы  сохранили свои объемы на уровне прошлого года.  Чартерная полетная программа TUI в Болгарию (Бургас) стартует 31 мая и заканчивается 16 сентября. Рейсы будут выполняться из Москвы авиакомпанией «Уральские а/л» по понедельникам и пятницам. В ассортименте также есть GDS-туры в Бургас и Варну с вылетом из Москвы (с 1 мая по 30 сентября).

 В среднем туристы выбирают отдых в отелях   4* и 5*, средняя продолжительность  тура составляет 9 дней. Сэкономить на акции раннего бронирования можно было  от   10   до 30%.  Минимальная стоимость тура  с вылетом  10 июня на 7 ночей   «все включено»  в отеле 4* - 35 тыс. руб.  

 Поскольку Болгария - возвратное направление, то мы видим  всплеск спроса на экскурсии.   Самые популярные - экскурсия в Созополь, вечер в национальном стиле, прогулка на яхте,  обзорная экскурсия в Софию».  

 

В свою очередь, Виктория Худаева, PR-менеджер ANEX Tour, отметила: «В целом спрос на Болгарию у нас в этом сезоне даже выше, особенно хорошо зарекомендовала себя Москва. После майских  праздников с завершением акций по раннему бронированию стоит отметить хороший спрос, в том числе и хорошую глубину бронирования».

 

Наконец,  Светлана Баранова, пресс-секретарь TEZ Tour, заявила в беседе с нами: «Спрос на туры в Болгарию на летний сезон сохраняет аналогичные показатели прошлого года с  небольшим приростом в 3-5%. Глубина продаж по направлению уже достигает октября 2019 года.

Наша собственная полетная программа в Болгарию в предстоящем сезоне представлена ежедневными вылетами на рейсах S7 из Москвы в а/п Бургас и Варна, а также двумя вылетами в неделю из С.-Петербурга на рейсах а/к «Уральские а/л». Отельная база туроператора на курортах Болгарии в этом сезоне пополнится новыми интересными объектами категории 3* с системой питания all inclusive, а также объектами 3-5*, которые еще только готовятся к открытию в этом сезоне.

Стоимость туров в Болгарию в отеле категории 4*  (7 ночей) на летний сезон начинается  у нас от 28 тыс. руб.».

/TOURBUS.RU

 


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