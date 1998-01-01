Новости Как бронируются летние туры в онлайне Сервисы Туту.ру и UFS.Travel предоставили нашему порталу первые итоги бронирования туров и ж/д-билетов в сезоне лето-2019

Специалисты сервиса Туту.ру проанализировали данные по купленным на летний период турам. Выяснилось, что 40% всех забронированных в компании путевок — в Турцию. Далее идут Россия и Тунис. При этом в преддверии прошлого лета лидировали Россия, Турция и Греция. Впрочем, по итогам лета-2018, Турция все же обогнала Россию по количеству отдохнувших по путевке. Что касается цен на путевки, то они по большинству популярных направлений выросли. На треть подорожал отдых на российских курортах. Прибавили в цене путевки в Абхазию (+16%), в Испанию (+13%), в Черногорию (+9%), на Кипр (+7%), в Италию (+7%), в Болгарию (+7%). На прежнем уровне остались цены на пакетный отдых в Турции и Тунисе. Немного подешевела Греция. Наиболее популярными у туристов летом этого года, как и год назад, оказались трехзвездочные отели. На них приходится 36% всех бронирований туров. Второе место занимают четырехзвездочные гостиницы — 26%, третье — отели «без звезд». 44% путешественников выбирают отдых по системе «все включено». За год их число увеличилось на четверть (с 35,1% до 43,7%). На втором месте по популярности туры с завтраками: их выбрали 18% отдыхающих. Еще 12% туристов остановились на вариантах с завтраком и ужином. В то же время сервис UFS.Travel проанализировали летние предпочтения российской молодежи, семей и пенсионеров, которые выбирают поездки на поезде, считая этот вид транспорта наиболее комфортным и безопасным. Самыми востребованными направлениями для них стали в этом сезоне Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург, а из курортных городов — Анапа и Адлер. Среди семей для ж/д путешествий особенно востребованы Москва и Санкт-Петербург. Для коротких поездок семьи со школьниками выбирают в основном плацкартные вагоны. Для пляжного отдыха семьи предпочитают Краснодарский край, включая Анапу, Сочи и Туапсе. Молодежь выбирает городской отдых: в топе направлений, как и в 2018, снова Москва и Санкт-Петербург. При этом, по сравнению с прошлым годом, значительно повысился спрос на ж/д поездки в курортные города России — в Анапу и Новороссийск, которые потеснили одного из лидеров 2018-го — Краснодар. Среди основных тенденций этого года при планировании отпуска — повышенный спрос на раннее бронирование. Так для летних путешествий большинство россиян приобретали ж/д и авиабилеты в среднем за 2-3 месяца. При этом те, кто предпочитает поездки на поезде, в среднем планируют провести в отпуске не более пяти дней, тогда как отдых длиной более двух недель выбирает лишь около 9% россиян. Кроме того, по данным UFS.Travel, пассажиры стали активнее бронировать билеты онлайн, покупая их через мобильные приложения или специализированные сайты. /TOURBUS.RU

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