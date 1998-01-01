Новости Александр Осауленко: «Белый» рынок – это лишь одна треть туркомпаний» В ходе 12-й конференции АТА директор «Турпомощи» предложил усилить контроль за туррынком и изменить порядок использования фонда персональной ответственности туроператоров

Функции Ростуризма и ассоциации "Турпомощь" в сфере контроля над туристическим бизнесом могут расширить, заявил директор "Турпомощи" Александр Осауленко (на фото) в ходе завершившейся 12-й конференции Альянса туристических агентств (АТА). "Не как руководитель "Турпомощи", а как директор, который 26 лет возглавлял туркомпанию, могу сказать, что "белый" рынок – это где-то одна треть от всех туркомпаний", — заявил г-н Осауленко, которого цитирует «Интерфакс». При этом он считает, что туроператоры будут и далее уходить с рынка: "Мы все знаем, что туризм – это коммерция, а значит, присутствует риск. И когда мне задают вопрос, будет ли кто-то из туроператоров уходить, я всегда в последнее время отвечаю однозначно: да, будут. И это не потому, что кто-то целенаправленно рассчитывает покинуть туристическое сообщество, а потому, что, как мы все прекрасно понимаем, наша отрасль находится в зоне особого риска". При этом спикер заметил, что частично компании, которые уходили из реестра туроператоров три-четыре года назад, стали возвращаться: "Не могу сказать, что это массово, что это поток, но так как я знаю многих лично и названия этих компаний, то я просто вижу, что компании стали возвращаться. Этот тренд надо сохранить, поэтому сегодня, когда мы говорим о поддержке этого тренда со стороны власти, мы однозначно говорим, что и Ростуризм, и Минэкономразвития этим достаточно серьезно озабочены". На этом фоне, по его словам, сейчас достаточно серьезно рассматривается вопрос расширения функционала контроля над туристическим бизнесом: "Могу сказать, что сейчас рассматривается вопрос добавления этого функционала к Ростуризму и в какой-то степени к ассоциации "Турпомощь". Контроль может быть разным, в том числе мониторинг – это тоже функция контроля. К нам сегодня сходится очень большой объем информации, официальной, легитимной, но мы с этой информацией сидим, как собака на сене, но если мы будем проводить некую аналитику, то это будет стимулировать процесс". Также спикер сообщил, что ассоциация "Турпомощь" предлагает использовать средства фонда персональной ответственности для оплаты продления отдыха туристов, а не на эвакуацию в случае недобросовестных действий туроператоров. “Мы знаем, что турист на маршрут без обратного билета выходить не может. У него есть обратный билет, и он уже пробыл, например, половину срока или треть. Если отель говорит, что нет, не оплачено, а мы договоримся с отелем, нам выгоднее просто доплатить отелю за оставшийся срок для продолжения отдыха. Турист отдохнет, и нам не надо заниматься эвакуацией", - пояснил глава "Турпомощи". Отметим также, что в ходе дискуссии директор ООО Бюро международного молодежного туризма "Спутник-Тамбов" Виктор Акулинин отметил, что включение туроператоров в реестр должно предполагать обязательное представление договора с турагентом, форма которого должна соответствовать закону. "Суть нашего предложения туристическим властям в том, чтобы туроператор имел право осуществлять свою деятельность только при условии применения договора с турагентом, который соответствует норме отраслевого закона. То есть при подаче документов на осуществление туроператорской деятельности компании должны предоставить варианты договора между туроператором и турагентом, который будет фактически ими применяться и будет соответствовать норме федерального закона о туристической деятельности", — заявил эксперт. Г-н Акулинин добавил, что также предлагается ввести правило об "исключении туроператора из реестра туроператоров в случае выявления нарушения им законодательно установленного и заключаемого договора". /TOURBUS.RU

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