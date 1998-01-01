Новости Связать Петербург с Финляндией намерены с помощью электрички и… велосипеда Cпециалисты обсуждают проекты развития приграничной транспортной инфраструктуры Ленобласти, способные заметно увеличить число туристов

К уже имеющимся возможностям доставки туристов в соседнюю страну (с помощью парома, поезда и автобуса) организаторы туризма готовы добавить электричку: Региональный союз финской Южной Карелии уже разработал план развития железнодорожных пунктов Иматра - Светогорск, благодаря которому к 2023 году через них будет организовано пассажирское сообщение. Однако есть и альтернативные варианты, - сообщает наш корреспондент. Перспектива нового формата трансграничного железнодорожного сообщения двух стран обсуждалась в ходе недавней встречи, посвященной развитию железнодорожного пункта пропуска (ЖДПП) Светогорск. В ней участвовали представители пограничных и таможенных органов, Октябрьской железной дороги, Регионального союза Южной Карелии (Финляндия), а также нескольких научных организаций России и Финляндии. В том, что проект может оказаться востребованным, мало кто сомневается, однако расхождения во взглядах все же есть.



Имеющаяся идея предполагает, что при получении пунктом пропуска Светогорск статуса международного и строительстве соответствующей инфраструктуры ежегодный пассажиропоток на линии к 2025 году составит около 1 млн человек, а к 2035 году вырастет до 1,5 млн. Однако первый вице-президент ГК «Транспортная интеграция» Светлана Воронцова уверена, что линию надо тянуть до Лаппеенранты. «Было бы логично, чтобы электричка ходила из Петербурга через Выборг в Светогорск, Иматру и Лаппеенранту, - считает она. – Если учесть, что именно в ней находится интересный россиянам за счет полетов лоукостера аэропорт, он мог бы существенно поддержать востребованность маршрута». По ее словам, опросы в социальных сетях показывают, что интерес петербуржцев к возможности отправиться в Иматру на электричке есть, но скорого ее появления ожидать все же не стоит: проект находится на стадии обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Другие эксперты полагают, что необходимо ограничиться маршрутом в Иматру – это значительно сократит расходы на проект и сделает его более реалистичным. При этом глава по развитию туризма в регионе Иматра Екатерина Вехвиляйнен уверена, что увеличивать двусторонний турпоток можно не только за счет организации железнодорожного движения, которое появится между Светогорском и Иматрой в перспективе. Выступая на одной из недавних встреч с российскими коллегами, она рассказала о проекте, в рамках которого увеличить поток туристов между странами предполагается за счет …велосипеда. «Этот проект уже существует и постепенно становится все более популярным, - констатировала она. – Объясняется это тем, что российский и финский города находятся совсем близко друг от друга: пересекать границу пешком нельзя, а вот на велосипеде – можно». Большой интерес к разным вариантам доставки туристов в Южную Карелию объясняется просто: в настоящее время, по оценке Екатерины Вехвилайнен, каждый третий гость страны в регионе Саймы - турист из России. Вместе с тем она полагает, что проект создания международного туристического коридора Петербург - Сайма вполне вписывается в обоюдные интересы России и Финляндии, поскольку позволит привлекать гостей из третьих стран. И в первую очередь – гостей из Китая. «Для туристов из Китая возможность в ходе одной поездки побывать в Петербурге и регионе Саймы станет незабываемым опытом, поскольку они смогут увидеть две абсолютно разные страны в одном путешествии», - считает она. /TOURBUS.RU

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