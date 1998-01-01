Урал развивает индустриальный туризм

В рамках форума «Большой Урал» прошли презентации туристических возможностей региона и несколько информтуров по достопримечательностям Свердловской области

С 24 по 27 апреля в Екатеринбурге состоялся VII туристический форум «Большой Урал». Помимо деловой программы, для гостей форума и журналистов федеральных СМИ прошло представление Урала как туристического региона и несколько информтуров по достопримечательностям Свердловской области.

«Каменный пояс, как иногда называют Урал, с незапамятных времён слывёт страной чудес. Любого туриста привлекут слова «первый», «самый», «единственный», и по этой части Урал не уступит ни одному из регионов России, - рассказала нашему корреспонденту министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова.

- Уральские горы — из самых древних на планете. Екетеринбург — первый в России город-завод. Только в местном музее можно увидеть самую древнюю в мире деревянную скульптуру, возраст которой насчитывает более 10 тыс. лет и единственный в мире павильон, целиком отлитый из чугуна. Наконец, только на Урале можно находиться одновременно и в Европе, и в Азии».

На Урале - множество давно известных туристическому миру чудес: река Чусовая, уральские самоцветы, Невьянская падающая башня, стоящий на скале город-музей Верхотурье, конструктивистская архитектура Екатеринбурга (например, «квартал чекистов») и др.

Но наступившее тысячелетие также добавило красок в уральскую туристическую палитру. В Екатеринбурге воздвигнут храм на месте гибели царской семьи, на одном из мест её захоронения основан монастырь на Ганиной яме, а все места, связанные с пребыванием Романовых на Урале объединил всероссийский «Императорский маршрут». В самом Екатеринбурге построен оборудованный на уровне лучших музеев мира - Ельцин-центр, воссозданы некоторые из утраченных памятников архитектуры (Большой Златоуст).

Одна из главных уральских туристических новинок последнего времени находится в городе-спутнике Екатеринбурга — Верхней Пышме. Музейный комплекс автомобильной и военной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК) — один из крупнейших в мире.

В настоящее время в его состав входят два выставочных центра и открытая экспозиционная площадка. Экспозиция открытой площадки музея занимает почти 5 гектаров, а площадь помещений выставочного центра, включая интерактивный класс, составляет порядка 7000 м².

В коллекции Музейного комплекса УГМК насчитывается порядка 5,7 тыс. экспонатов, в том числе более 400 образцов военной техники и более 250 советских и зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов и других транспортных средств. На сегодняшний день экспозиция открытой площадки музея занимает более 5,8 гектаров, а площадь помещений выставочного центра, включая интерактивный класс, составляет более 7000 м².

9 мая прошлого года было открыто новое четырёхэтажное здание Музея автомобильной техники площадью 12 000 кв. м, в котром находится более 400 экспонатов (некоторые — единственные в мире).

Особенно интересен первый этаж, который посвящён автомобилям конца XIX – начала XX века. Среди них Rolls-Royce 40/50 HP “Silver Ghost” – модель, создавшая репутацию и заложившая традиции легендарной английской марки, Delaunay-Belleville – автомобили этой марки занимали главное место в гараже императора Николая II.

десь же выставлена коллекция роскошных американских автомобилей рубежа 1920-х – 1930-х годов – золотого века американского автостроения и дизайна. Впрочем, нашлось место и первому в мире «народному автомобилю» - знаменитому Ford T, более известному как «жестянка Лиззи».

Второй и третий этажи Музея посвящены истории отечественного автомобилестроения, начиная с первых крупносерийных машин Горьковского автозавода начала 1930-х годов и до конца XX века. Центральное занимают автомобили высшего класса, обслуживавшие советское руководство с 1930-х до начала 1990-х годов, включая бронированные автомобили первых лиц государства.

Жемчужина коллекции - полноприводный фаэтон ЗИС-110П, построенный в единственном экземпляре в 1956 году для Н.С. Хрущёва.

За последнее десятилетие годы музейный комплекс УГМК стал одним из самых популярных историко-культурных центров Уральского региона.

Если в 2010 году его посетило 53 тысячи человек, то в 2011 – 68 тыс., в 2012 г. – 92 тыс., а в 2013 – 140 тыс., в 2014 – 150 тыс., а в 2015 году - уже более 170 тысяч человек, и количество посетителей с каждым годом возрастает — ежемесячно его посещает более 15 тыс. человек.

/TOURBUS.RU