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Москва и Тегеран подписали протокол об упрощении условий взаимных поездок/ Рейс Azur Air вернулся во Вьетнам из-за неполадок/ Сотрудница якутской турфирмы обманула клиентов более чем на миллион рублей

Москва и Тегеран подписали протокол об упрощении условий взаимных поездок

Правительства России и Исламской Республики Иран подписали протокол о внесении изменений в соглашение об упрощении условий взаимных поездок для отдельных категорий граждан двух стран. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, предприниматели и представители организаций предпринимателей государства одной стороны договора могут воспользоваться правом упрощенного визового режима на основании письменного обращения принимающего юридического лица, учреждения либо их филиалов или государственных или местных органов власти государства другой стороны.

Ранее сообщалось, что данный протокол подпишут министры иностранных дел РФ и Ирана Сергей Лавров и Джавад Зариф по итогам совместных переговоров в Москве.

Рейс Azur Air вернулся во Вьетнам из-за неполадок

Российские туристы с рейса авиакомпании Azur Air Камрань - Новокузнецк, который был вынужден вернуться в пункт вылета из-за неполадок, вылетели в пункт назначения в воскресенье.

Ранее сообщалось, что самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air с российскими туристами на борту, выполнявший чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк, вернулся в аэропорт из-за технической неисправности.

Один из пассажиров сообщил "Интерфаксу", что у самолета были спущены колеса на правом шасси. Он также отметил, что изначально рейс должен был вылететь в субботу в 6:00 (2:00 мск). «Сначала задержка была около получаса, а потом, когда уже все были на борту, нам сказали, что мы не успели в "окно", и нас отправили обратно в здание аэропорта», — пояснил собеседник агентства. Затем туристов разместили в отеле близ аэропорта.

Сотрудница якутской турфирмы обманула клиентов более чем на млн руб.

Вынесен приговор в отношении сотрудницы турагентства, которая выдавала фиктивные договоры и присвоила более 1 млн рублей клиентов, сообщает в понедельник пресс-служба МВД Якутии.

"Установлено, что 35-летняя уроженка Верхневилюйского района, являясь турагентом, заключала с потерпевшими договоры о реализации туристского продукта. О заключенных договорах туроператора не извещала, покупателям тура выдавала фиктивные документы", — говорится в сообщении.

Злоумышленница вносила их персональные данные в использованные другими туристами пакеты документов, после чего вручала недействительные электронные авиабилеты, маршрутные квитанции, страховые полисы и ваучеры. Об обмане клиенты турагентства узнавали лишь перед вылетом, когда выяснялось, что в списках вылетающих их нет.

"Полученные денежные средства женщина потратила на личные нужды. Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей, часть причиненного ущерба возмещена", — отмечается в сообщении.

Обвиняемая признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

/TOURBUS.RU



