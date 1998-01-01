Новости Россия снизила свои позиции в мировом рейтинге халяльного туризма Эксперты комментируют очередной рейтинг стран, наиболее подходящих для мусульманского туризма, подготовленный Crescent Rating и Master Card

Компании Crescent Rating и Master Card представили очередной рейтинг стран, наиболее подходящих для мусульманского туризма, Россия заняла в нем 46-е место, - сообщает «Интерфакс». В рейтинг Global Muslim Travel Index (GMTI) вошли 130 государств, которые были проанализированы по ряду критериев – безопасности и благоприятности климата, транспортной доступности, наличию мест для мусульманских молитв, халяльного меню в ресторанах, получения различных впечатлений, не запрещенных исламом, визовым барьерам и другим аспектам. Среди стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества (OIC), лидерами стали Малайзия и Индонезия (они поделили первое место), а также Турция, Саудовская Аравия и ОАЭ. В топ-10 вошли Катар, Марокко, Бахрейн, Оман и Бруней. Рейтинг стран, не входящих в OIC, возглавили Сингапур, Таиланд и Великобритания. Чуть ниже расположились Япония, Тайвань и Южная Африка, а завершили топ-10 Гонконг, Южная Корея, Франция, Испания и Филиппины. Россия заняла в итоговом списке 46-е место, разделив его с США, Гамбией, Мали и Нигерией. Таким образом, Россия была признана более пригодной страной для халяльного туризма, чем Канада (51-е место), Швейцария (60), Италия (64), Китай (76), Швеция (79), Украина (84), Бельгия (92), Финляндия (105), Дания (116). Последние места в рейтинге заняли Лаос, Гватемала, Никарагуа, Латвия и Эстония. В прошлом году Россия заняла в рейтинге 44-е место. Также Россия вошла в топ-10 стран (не OIC), принимающих наибольшее число мусульманских путешественников, и стала третьей после Испании и Франции. По числу выезжающих из страны мусульманских туристов Россия также оказалась в десятке – на шестом месте после Китая, Франции, Германии, Индии и Италии. "Рынок мусульманского туризма продолжает оставаться одним из самых быстрорастущих в мире. Число мусульманских путешественников выросло со 131 млн в 2017 году до 140 млн в 2018 году. Ожидается, что к 2020 году количество туристов составит 160 млн, к 2026 году – 230 млн человек", — отметили эксперты. Г-н Фазал Бахардин, исполнительный директор Crescent Rating & Halal Trip, ранее отмечал, что халяльный образ жизни является ключевым компонентом мировой туристической индустрии. «Все больше стран улучшают свои предложения для обслуживания халяль-рынка. Конкуренция в этом секторе постоянно усиливается», - говорит он. По оценке эксперта, среди исламских путешественников становится все больше молодых людей, которые стремятся познавать мир, одновременно придерживаясь своих религиозных потребностей. «Для таких молодых путешественников важны цифровые технологии, возможность свободного доступа в интернет, свобода перемещения по миру в обязательном сочетании с элементами мусульманского образа жизни, например, такими, как халяльная еда и закрытые одежды», - подчеркнул г-н Бахардин. «Реальный спрос на халяльный туризм в нашей стране на сегодняшний день минимален, но рано или поздно спрос появится и мы должны быть готовы к этому, поэтому создание халяльной инфраструктуры в России оценивается мной положительно, - отметил ранее в беседе с нами Александр Макляровский, директор департамента въездного туризма компании «КМП-групп». – Здесь мы говорим не только об иностранных туристах, но и мусульманах, которые проживают в России, многим из которых также необходим такой сервис». «Спрос на халяльный туризм есть, и он будет расти. На сегодняшний день этот вид туризма интересен жителям Северного Кавказа (Дагестан, Чечня, Ингушетия), далее его развитие, вероятно, начнется в Кабардино-Балкарии. Те немногие туркомпании, которые занимаются халяльным туризмом, неплохо зарабатывают. На самом деле, это перспективный рынок, где спрос превышает предложение. Отелей, где реализуются стандарты халяль, не так много, и их появление позитивно отразится на развитии этого сегмента», - отметил также в беседе с нами Алексан Мкртчян, член президиума Альянса туристических агентств (АТА) и генеральный директор туристической сети «Розовый слон». /TOURBUS.RU

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