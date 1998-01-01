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Fligh Centre тестирует новый пользовательский интерфейс Amadeus

В рамках сотрудничества над программой NDC-X от Amadeus ведущий мировой турхолдинг Flight Centre опробует новый интерфейс с расширенным функционалом

Amadeus и группа компаний Flight CentreTravel Group представили улучшенный графический интерфейс для пользователей приложения Amadeus Selling Platform Connect – с поддержкой NDC (New Distribution Capability, или "Новые дистрибьюционные возможности").

Грядущее тестирование обновленного интерфейса, проводимое специалистами Flight Centre Travel Group, станет важной вехой на пути реализации программы NDC-X от Amadeus, - сообщили в компании.

Кроме того, в ближайшие несколько месяцев компания начнет бронировать рейсы с использованием контента NDC с помощью нового интегрированного решения на базе платформы Selling Platform Connect. Будучи одной из крупнейших мировых туристических компаний, Flight Centre владеет более чем 40 брендами и бизнесом в 23 странах. Обратная связь, полученная от Flight Centre, станет залогом успешного внедрения нового интерфейса.

При разработке интерфейса были учтены отзывы, полученные от Flight Centre и других партнеров Amadeus по программе NDC-X. Они помогли создать удобный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс, отвечающий разноплановым требованиям, предъявляемым к туристическому ритейлу на различных рынках.

Впрочем, клиентский интерфейс является лишь одним из элементов текущих разработок Amadeus с поддержкой NDC. Специалисты Amadeus совместно с партнерами из числа авиакомпаний и других участников туристической отрасли придумали и разработали комплексный рабочий алгоритм «под ключ», который отличается высокой эффективностью и удовлетворяет потребности всех заинтересованных сторон.

«Дистрибуция станет одним из важнейших факторов, определяющих развитие туристической отрасли в 2019 году. Это будет вызвано более широким использованием контента NDC. Мы всегда стремились найти баланс между краткосрочными приоритетами в плане внедрения NDC и построением системы бронирования, способной к устойчивому развитию в долгосрочной перспективе, совместно с нашими партнерами по высоким технологиям»,– рассказал Мик Хейтзингер, директор по продуктам Flight Centre Travel Group.

Как отмечает Руди Даниэлло, исполнительный вице-президент компании Amadeus: «С особой гордостью мы представляем результаты нашего партнерства с Flight Centre и другими участниками программы NDC-X. Это важный шаг на пути реализации нашей программы. Благодаря активному участию в проекте, компания

Flight Centre внесла основной вклад в успех этой программы, начиная с момента ее реализации. Мы рады, что стали еще на один шаг ближе к эксплуатации NDC в промышленном режиме.

Мы готовимся к глобальному развертыванию наших решений с поддержкой NDC и дальнейшему переходу туристической отрасли на цифровые рельсы. Мы уверены - новый рабочий процесс, тщательно продуманный и охватывающий все аспекты бронирования, вкупе с улучшенным пользовательским интерфейсом, значительно повысит качество бронирования и обслуживания для наших клиентов из числа поставщиков туристических услуг».

Приложение Amadeus Selling Platform Connect, развернутое компанией Amadeus на 12 языках для клиентов из всех стран мира, будет дополнено NDC-контентом. Поэтапное внедрение улучшенного интерфейса начнется во втором квартале 2019 года. Обновленное решение предоставит туристическим агентствам дополнительные преимущества, открыв им доступ к разнообразному контенту и возможность удобного сравнения рейсов и предложений одновременно из нескольких источников.

/TOURBUS.RU