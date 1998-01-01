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13 мая
Древний Киржач рассчитывает на туристов – любителей старины и космонавтики

Администрация Владимирской области продолжила серию инфотуров,  посвящённых туристическим возможностям региона


Администрация Владимирской области и региональный Центр развития туризма продолжают серию информационных туров для туроператоров и журналистов, посвящённых туристическим ресурсам региона - очередной был посвящён достопримечательностям городов Киржача и Покрова, - сообщает наш специальный корреспондент.

 

Киржач (27 тыс. жителей, 90 км от Москвы), центр самого западного из районов Владимирской области, известен с XIV века, когда Сергий Радонежский основал на левом высоком берегу реки Киржач (в переводе - «левый») Благовещенский монастырь, и сегодня являющийся историческим центром города.

Исчерпывающей туристической статистики в Киржаче, который до недавнего времени оставался своего рода владимирской туристической «целиной», пока не ведётся. Но, например, с момента открытия  музейного комплекса в конце 2017 года его посетили более 6, 5 тыс. человек из 130 городов 19 стран мира.

 

В 1781 году был утверждён герб Киржача. В его описании значилось: «Въ верхней части герб Владимирскiй, въ нижней— въ зелёномъ полҍ, сидящая на пнҍ, съ распростёртыми крыльями, птица сова, каковыхъ въ окрестности сего города находится весьма довольно».

Сова — птица, символизирующая древность, мудрость и осмотрительность, оказалась своеобразным символом двух частей, двух путей развития туризма в Киржаче, которое началось несколько лет назад — во многом благодаря местному предпринимателю Евгению Фёдорову.

 

Первый — традиционный для Владимирской области историко-культурный туризм. Некогда фамильная обитель семьи Милославских, Благовещенский монастырь, с обрыва которого открывается впечатляющий вид на окрестности, сохранил уникальный белокаменный собор конца XV в.

Характерным примером гражданской архитектуры является восстановленный недавно ансамбль городской усадьбы купцов Мараевых — в ней в прошлом году открылся первый в России детский частный театр «Совёнок».

 

Весьма узнаваемым местным брендом являются мастера-аргуны — плотники и резчики по дереву. Главным памятником их искусства являются местные резные наличники, каждый их которых — об этом знают немногие гости города — является миниатюрной моделью мира.

Об искусстве аргунов рассказывает единственный в нашей стране Музей наличника. Рядом с ним, составляя единый музейный комплекс, находится первый частный музей Киржача — Музей меди и латуни, собирающий самородную медь, медесодержащие минералы, предметы быта из меди и её сплавов, предметы одежды, содержащие медную нить — всего на сегодня более двухсот экспонатов.

 

Весьма запоминающимся символом Киржача является и самый длинный в России (555 м, есть соответствующий сертификат российской Книги Гиннесса) деревянный пешеходный Типографский мост, построенный  в 2016 г. для сотрудников типографии — отсюда название, которым по пути на работу в обход приходилось преодолевать более трёх километров.

 

Типографский мост ведёт в район Вшивой горки - холма над рекой Киржач, получившего имя, по одной из версий, в 1812 году, когда  там был открыт карантинный лагерь  для местных ополченцев, страдавших от инфекционных болезней. На холме, на котором установлен поклонный крест и памятный камень в честь героев 1812 года, в 1960-70-х годах любили отдыхать космонавты первого отряда (Ю. Гагарин, Г. Титов, А. Николаев, А. Леонов) — в честь них в 2016 году открыты два мемориальных объекта: «Костёр космонавтов» и «Пляж космонавтов».

 

Близость к Звёздному городку (менее часа езды), присутствие в городе большого аэродрома и лётно-испытательного НИИ долго препятствовали развитию туризма в Киржаче и его окрестностях. Сегодня же туристы не зря вспоминают сову не только как символ мудрости, но как и обладательницу больших и сильных крыльев: в городе и его окрестностях легко организовать маршрут, посвящённый истории отечественной авиации и космонавтики, что могло бы стать второй важной составляющей местного туризма.

 

Он мог бы включать, например, Звёздный городок, авиакосмический музей в Монино, мемориал на месте гибели Ю. Гагарина (дер. Новосёлова, 27 км от Киржача), где создаётся новый музейный комплекс — с остановкой в 70-местной реконструированной гостинице «Парашютист». Она находится рядом с аэродромом, где желающие могут договориться о прыжке с парашютом.

 

Помимо «Парашютиста», в Киржаче имеется еще пять гостиниц различных ценовых категорий. Самой привлекательной из них является открытый в 10 км от города на базе сельскохозяйственной фермы 100-местный агротуристический комплекс «Дубровка» (ферма - с пони, телятами и жеребятами — доступна для посещения туристами).

 

Окрестности Киржача в туристическом отношении не менее перспективны, чем сам город. Живописное село Фуникова Гора — родина основоположника цветной фотографии Сергея Прокудина-Горского. В ближнем селе Смольнево находится уникальная, построенная в стиле анненского барокко Спасо-Преображенская церковь XVIII в.

 

В селе Заречье находится Музей-усадьба шёлкового фабриканта Сергея Думнова. Музей, обстановка которого напоминает о  быте большой русской семьи XIX века и включает, в частности, экспозицию по истории ручного шёлкового ткачества,  создан внучкой фабриканта - Галиной Масленниковой, выкупившей дом деда у государства.

«Очень хорошо, что Киржач постепенно занимает подобающее ему место в ряду колоритных исторических городов Владимирской области, - считает глава санкт-петербургской туристической компании «Эдем» Марина Мешкевич. - Особенно понравился созданный семьёй Омельченко агротуристический комплекс в Дубровке».

/TOURBUS.RU


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