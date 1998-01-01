Новости Бухгалтер «СПб-Турс» пострадала из-за махинаций руководства туркомпании Судебный процесс по делу о многомиллионной неуплате налогов начался не так, как ожидали адвокаты и эксперты

Стартовавший 8 мая в Петербурге уголовный судебный процесс по поводу неуплаты налогов в особо крупном размере, обвиняемыми в котором выступают генеральный директор и бухгалтер турфирмы «СПб-Турс» Виктория Ротер и Анна Филимонова, начался довольно неожиданно: главе компании Дзержинский районный суд изменил меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде, тогда как аналогичная для бухгалтера осталась в силе, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве. Стоит напомнить: 29 мая прошлого года при попытке покинуть Россию глава «СПб-Турс» Виктория Ротер была задержана в аэропорту Пулково, а 30 мая 2018-го Дзержинский районный суд Петербурга отправил ее под домашний арест. Расследованием деятельности возглавляемой ею компании занималось Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Петербургу: по словам ее представителя, вменяемые главе «СПб-Турс» преступления по п. а и б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в ходе расследования полностью подтвердились. «В ходе следствия были проверены все обстоятельства дела, включая результаты выездной проверки налоговым органом: они подтвердились в полном объеме, включая схему «дробления» бизнеса, - сообщили в главке Следственного комитета РФ по Петербургу. – Нам удалось доказать, что обвиняемая заведомо знала о происходящем и умышленно уклонялась от обязанности уплаты налогов в полном объеме, чем причинила ущерб как федеральному бюджету, так и бюджету Петербурга». Кроме того, в ГСУ СК РФ особо отмечают: схема работы этой компании предусматривала не только уклонение от налогов, но и вывод денег за пределы страны. «Оплата туров в Петербург зачастую производилась за пределами России на счета иностранного юридического лица, подконтрольного обвиняемой, а вся прибыль компании оставалась за рубежом, - делают выводы следователи. - В Петербурге прием оплаты от туристов осуществлялся и наличными (в валюте, что на территории РФ запрещено), а огромный объем денег затем выводился в иностранные юрисдикции - в бюджеты почти ничего не попадало». И хотя объем выведенных из-под юрисдикции РФ средств может исчисляться многими миллионами долларов, в этом уголовном деле, с учетом пени и штрафов, речь идет лишь об уклонении от уплаты налогов на сумму в 119 млн рублей (за период 2013-2015 гг.). Уже первое заседание суда показало, что у хозяйки компании, без ведома которой в ней ничего не происходило, а также бывшего бухгалтера турфирмы, позиции сейчас диаметрально противоположные. Если Виктория Ротер свою вину признала и выразила готовность возместить бюджету ущерб, нанесенный в результате преступной деятельности, Анна Филимонова вину не признает. Адвокаты Ротер ходатайствовали о рассмотрении дела в особом порядке, но защита Филимоновой настаивает на общем порядке рассмотрения дела. Суд решил, что дело не будет рассматриваться в особом порядке, который предусматривает более мягкие санкции (до 2/3 размера самого строгого наказания), а также упрощенный и ускоренный порядок рассмотрения дела. Особую пикантность ситуации придают два обстоятельства. Первый – размер оборотов компании, в которой официально работали два человека. Виктория Ротер, в частности, объясняя происхождение получаемых средств, в свое время сообщила, что только за 8 и 9 мая 2015 года в «СПб-Турс» за обслуживание круизных туристов было получено $174 тыс., из которых около $60 тыс. – наличными. Второе состоит в том, что, по свидетельству очевидцев, бухгалтер турфирмы Анна Филимонова к «черной» наличности отношения не имела – она лишь равномерно «раскидывала» получаемые безналичные деньги по счетам пяти разных аффилированных компаний со сходными названиями, учрежденными Викторией Ротер. Сейчас очевидно, что глава компании готова сделать все, чтобы быстрее полностью освободиться, а вот бывший бухгалтер заняла принципиальную позицию и не хочет расплачиваться за преступления, совершенные не по ее инициативе. /TOURBUS.RU

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